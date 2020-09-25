Умерший в Ростовской области узбекистанец не жил в палаточном лагере — МИД РУз

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Накануне в сети Интернет распространилась информация о смерти узбекистанца в палаточном лагере, расположенном в города Каменск-Шахтинск Ростовской области. В МИД Узбекистана подтвердили смерть 33-летнего соотечественника, но опровергли информацию о его нахождении во временном пристанище для мигрантов.

Во внешнеполитическом органе сообщают, что 19 сентября 2020 года во время посадки сограждан в спецпоезд одному из пассажиров на площади перед станцией "Лихая" стало плохо. Он скоропостижно скончался до прибытия скорой помощи. В ходе расследования была установлена личность умершего - им был поданный Узбекистана Р. Дж. 1987 года рождения.

По информации Генконсульства республики в Ростове-на-Дону, соотечественник не жил в палаточном лагере. После прибытия из Санкт-Петербурга, в связи с плохим самочувствием он был госпитализирован 14 сентября в Центральную городскую больницу города Шахты, а затем оттуда доставлен на станцию Лихая.

В Министерстве подчеркивают, что заболевание коронавирусом у данного гражданина не подтверждено. После решения организационных и консульско-правовых вопросов, тело покойного было отправлено чартерным рейсом на родину.