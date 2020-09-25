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Осень

На следующей неделе температура в Узбекистане опустится ниже нормы

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200925/15054747/Na-sleduyuschey-nedele-temperatura-v-Uzbekistane-opustitsya-nizhe-normy.html

Температурный фон по Узбекистану понизится на 5-7 градусов по сравнению со среднеклиматическими значениями.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В конце нынешней недели в северных районах республики похолодает. По Каракалпакстану, Хорезмской области ожидается понижение температуры на 5-7 градусов, возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура в выходные дни по республике будет варьироваться в пределах 8-13 градусов ночью и 20-25 градусов днем, по северу соответственно - 5-10 градусов и 15-20 градусов.

В первой половине следующей недели вся территории Узбекистана будет находиться под влиянием холодного антициклона. В эти дни по стране ожидается увеличение облачности, по равнинной местности осадков не ожидается, лишь по предгорным и горным районам местами возможен дождь, 29-30 сентября в высокогорных районах не исключен переход дождя в снег.

Осенний лес
© Sputnik / Сергей Мальгавко
В Узбекистан придет прохладная погода

С прохождением холодного фронта 28 сентября возможно усиление ветра по всей территории Узбекистана до 15-20 м/с. Температура воздуха будет постепенно понижаться в эти дни ночью до 5-10 градусов, по северу до 2-7 градусов тепла, днем до 15-20 градусов.

С подтоком прохладного воздуха с районов Урала температурный фон по республике будет на 5-7 градусов ниже среднеклиматических значений.

Теги:
Узгидромет, Узбекистан, погода



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