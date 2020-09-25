Минздрав Узбекистана запросил у РФПИ 5 тыс. доз вакцины "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана запросило у Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пять тысяч доз вакцины "Спутник V" против коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее РФПИ сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины "Спутник V" в 2020-2021 годах.

"Сделано обращение в РФПИ о выделении Республике Узбекистан пяти тысяч доз вакцины "Спутник V", произведенной в Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале Минздрава. Другие подробности не уточняются.

Узбекская сторона также изучает возможности проведения третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19, разрабатываемой китайскими компаниями Sinopharm и Zhifei Longcom.

Вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. В настоящее время продолжается пострегистрационное исследование вакцины с участием 40 тысяч добровольцев. При этом готовность стать добровольцами для участия в исследовании выразили более 60 тысяч человек. Первые результаты пострегистрационного исследования, как ожидается, будут опубликованы в октябре-ноябре 2020 года.

На сегодня РФПИ получил запросы на более чем 1,2 миллиарда доз вакцины "Спутник V" на 2020-2021 годы. Заявки направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Ранее РФПИ объявлял о достигнутых договоренностях с партнерами в Мексике по поставке 32 миллионов доз, в Бразилии — до 50 миллионов доз, а также Индии — 100 миллионов доз.