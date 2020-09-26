Мусульмане назвали российские города, в которых не хватает мечетей

ТАШКЕНТ, 26 сен — Spurnik. Первый зампредседателя Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов назвал города РФ, в которых верующим больше всего не хватает мечетей.

"Приоритетной задачей перед нами стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых нехватка мусульманской инфраструктуры ощущается особенно остро. К таковым относятся Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Липецк, Сочи, Ростов-на-Дону", — сказал Мухетдинов на заседании пленума ДУМ РФ.

По его словам, на разных стадиях строительства находятся объекты в Нижегородской, Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Калининградской, Свердловской, Омской областях, Республике Мордовия, Забайкальском и Пермском краях и в других субъектах РФ — как мечети, так и культурно-просветительские центры и административные здания.

Также Мухетдинов рассказал о приведении в порядок исторических мечетей. Он отметил, что все исторические мечети на территории России вне кавказского ареала, или татарские мечети, как их называли вплоть до начала ХХ века, находящиеся в распоряжении Духовного управления мусульман РФ, отреставрированы или находятся в процессе реставрации.

"Это Нижегородская, Новосибирская, Пермская, Тверская, Читинская, Ярославская соборные мечети, Новая мечеть Касимова, две московские мечети и другие. Сердце болит за то, в каком состоянии находятся памятники уральского региона, юга России, находящиеся в ведении совершенно других религиозных организаций", — рассказал Мухетдинов.

Он отметил, что мусульмане все больше проявляют интерес к возрождению своих исторических святынь: "на местах" добиваются присвоения им охранного статуса и дальнейшей реставрации.