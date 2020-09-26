В Узбекистане разрешено не сертифицировать импортные экспресс-тесты на COVID–19

До 1 марта 2021 года не будет облагаться НДС ввоз лекарственных веществ (субстанций), используемых для производства препаратов против новой коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В соответствии с постановлением правительства, внесены изменения в список импортируемых в Узбекистан без регистрации и сертификации медикаментов и медицинской техники, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Реестр был дополнен экспресс-тестами по выявлению антител и антигенов на COVID–19, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции.

К тому же в перечень внесены еще некоторые лекарственные препараты, которые не нужно регистрировать, но необходимо обязательно сертифицировать:

вакцина от гриппа (ОРВИ);

вакцина от коронавируса (COVID-19);

вакцина от пневмококка;

бария сульфат;

панкурония бромид/пипекурония бромид/атракурия бесилат;

цефепим-тазобактам;

нитроглицерин.

Кроме того, до 1 марта 2021 года не будет облагаться НДС ввоз лекарственных веществ (субстанций), используемых для производства препаратов против новой коронавирусной инфекции, а также до аналогичного периода продлен срок реализации и таможенного оформления без регистрации в Узбекистане медизделий, лекарственных средств и компонентов, предназначенных для их изготовления.