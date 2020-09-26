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В Узбекистане разрешено не сертифицировать импортные экспресс-тесты на COVID–19

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15059993/V-Uzbekistane-razresheno-ne-sertifitsirovat-importnye-ekspress-testy-na-COVID19.html

До 1 марта 2021 года не будет облагаться НДС ввоз лекарственных веществ (субстанций), используемых для производства препаратов против новой коронавирусной инфекции.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В соответствии с постановлением правительства, внесены изменения в список импортируемых в Узбекистан без регистрации и сертификации медикаментов и медицинской техники, предназначенных для лечения больных коронавирусом. Реестр был дополнен экспресс-тестами по выявлению антител и антигенов на COVID–19, сообщают в пресс-службе Министерства юстиции.

К тому же в перечень внесены еще некоторые лекарственные препараты, которые не нужно регистрировать, но необходимо обязательно сертифицировать:

  • вакцина от гриппа (ОРВИ);
  • вакцина от коронавируса (COVID-19);
  • вакцина от пневмококка;
  • бария сульфат;
  • панкурония бромид/пипекурония бромид/атракурия бесилат;
  • цефепим-тазобактам;
  • нитроглицерин.

Кроме того, до 1 марта 2021 года не будет облагаться НДС ввоз лекарственных веществ (субстанций), используемых для производства препаратов против новой коронавирусной инфекции, а также до аналогичного периода продлен срок реализации и  таможенного оформления без регистрации в Узбекистане медизделий, лекарственных средств и компонентов, предназначенных для их изготовления.

Теги:
Постановление, импорт, лекарства, Узбекистан, коронавирус



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