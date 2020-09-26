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Нож в руке. Иллюстративное фото

В Ташкенте у подростков изъяли холодное оружие и электрошокер

© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15061140/V-Tashkente-u-podrostkov-izyali-kholodnoe-oruzhie-i-elektroshoker.html

В ходе расследования были установлены личности правонарушителей. В настоящее время по данному факту ведется оперативная работа.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. На днях сотрудниками ОВД Шайхантахурского района были задержаны подростки, в машине которых найдены холодное оружие, сообщают в ГУВД Ташкента. 

В ходе расследования были установлены личности правонарушителей. Как стало известно, за рулем автомобиля находился 15-летний А.Ф., а пассажирами оказались его 16-летние друзья М. М. и И. А. Отмечается, что подросток взял транспортное средство у родителей без их ведома. 

Во время проверки багажника машины служащими органов внутренних дел были обнаружены колюще-режущие предметы, нунчаки, дубинка и электрошокер.

В настоящее время по данному факту ведется оперативная работа.

Теги:
Ташкент, холодное оружие, несовершеннолетние, подростки, ГУВД Ташкента



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