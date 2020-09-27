В Узбекистане разработают новую редакцию Правил дорожного движения

До 1 ноября предусматривается прием заявок от водителей, потерявших водительские права, и внедрение программы получения из отдела административной практики необходимых сведений в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Кабмин разработал программу мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

Программа предусматривает введение обязательного предмета в учебных заведениях "Безопасность жизни".

До 1 октября планируется разработать проект профильного нормативно-правового документа. А с начала 2021 года предусматривается включить правила дорожного движения в программу повышения квалификации учителей.

Сенат направил в Кабмин запрос, в котором указал необходимость доработки новой редакции "Правил дорожного движения", утвержденной соответствующим постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2015 года. В частности, отмечалось, что из-за замены некоторых пунктов настоящих Правил ссылки не соответствуют пунктам. Кроме того, есть существенные различия в узбекской и русской версиях Правил.

В связи с этим в указанной программе поставлена задача разработки до 1 января 2021 года новой редакции "Правил дорожного движения". В парламентском запросе также был поднят вопрос о том, противоречат ли тестовые вопросы при оценке знаний для получения водительских прав правилам дорожного движения, указанным в экзаменационных билетах, или являются морально и технически устаревшими.

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В ответ в соответствующей программе мероприятий Кабинета Министров поставлена ​​задача до 1 июня 2021 года пересмотреть и усовершенствовать тестовые вопросы.

Действующая процедура получения дубликата утерянных национальных водительских прав (в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и других случаях) очень сложная, состоит из требований, которые открыто приводят к коррупции, бюрократических препятствий, – это еще одна проблема, поднятая в парламентском запросе.

В связи с этим в вышеуказанной программе предусматривается прием до 1 ноября заявок от водителей, потерявших водительские права, и внедрение программы получения через внутреннюю систему из отдела административной практики необходимых сведений в электронном виде. При этом единая автоматизированная учетная система МВД будет интегрирована с системой административной практики.