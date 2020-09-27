14:28 27 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Дорожное движение в Андижане

В Узбекистане разработают новую редакцию Правил дорожного движения

Foto, Элмурод Эрматов
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200927/15063084/V-Uzbekistane-razrabotayut-novuyu-redaktsiyu-Pravil-dorozhnogo-dvizheniya.html

До 1 ноября предусматривается прием заявок от водителей, потерявших водительские права, и внедрение программы получения из отдела административной практики необходимых сведений в электронном виде.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Кабмин разработал программу мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Узбекистане, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса. 

Программа предусматривает введение обязательного предмета в учебных заведениях "Безопасность жизни".

До 1 октября планируется разработать проект профильного нормативно-правового документа. А с начала 2021 года предусматривается включить правила дорожного движения в программу повышения квалификации учителей.

ДПС УБДД ГУВД г. Ташкента было зафиксировано 1434 нарушения
© ГУВД г. Ташкента.
Около 1500 нарушений правил дорожного движения пресекли в Ташкенте

Сенат направил в Кабмин запрос, в котором указал необходимость доработки новой редакции "Правил дорожного движения", утвержденной соответствующим постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2015 года. В частности, отмечалось, что из-за замены некоторых пунктов настоящих Правил ссылки не соответствуют пунктам. Кроме того, есть существенные различия в узбекской и русской версиях Правил. 

В связи с этим в указанной программе поставлена задача разработки до 1 января 2021 года новой редакции "Правил дорожного движения". В парламентском запросе также был поднят вопрос о том, противоречат ли тестовые вопросы при оценке знаний для получения водительских прав правилам дорожного движения, указанным в экзаменационных билетах, или являются морально и технически устаревшими.

В Ташкенте появилась дорожная разметка для движения на велосипедах >>

В ответ в соответствующей программе мероприятий Кабинета Министров поставлена ​​задача до 1 июня 2021 года пересмотреть и усовершенствовать тестовые вопросы.

Действующая процедура получения дубликата утерянных национальных водительских прав (в результате кражи, пожара, стихийного бедствия и других случаях) очень сложная, состоит из требований, которые открыто приводят к коррупции, бюрократических препятствий, – это еще одна проблема, поднятая в парламентском запросе. 

В связи с этим в вышеуказанной программе предусматривается прием до 1 ноября заявок от водителей, потерявших водительские права, и внедрение программы получения через внутреннюю систему из отдела административной практики необходимых сведений в электронном виде. При этом единая автоматизированная учетная система МВД будет интегрирована с системой административной практики.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, Узбекистан, автомобили, транспорт, дорога, движение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Свободная жизнь: эстетика домов на колесах - фотолента
Ретро-красота и рев моторов: автофестиваль в Амирсое
ID-карта вместо паспорта
ID-карты вместо паспорта: что это и как их получить

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться