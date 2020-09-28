Узбекистан вернул на родину из-под Самары почти 13,5 тыс. своих граждан

Накануне поездом отправили в Ташкент последних 300 человек, а временный лагерь начали сворачивать.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Почти 13,5 тысячи узбекистанцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытых границ, были доставлены из Самарской области на родину.

"По состоянию на 7.00 (6.00 мск) 28 сентября на территории Самарской области скоплений граждан Республики Узбекистан нет. За весь период скопления граждан Средней Азии отправлено к месту проживания 13 435 человек", — сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

К настоящему моменту, скоплений мигрантов на территории региона нет, палаточный лагерь в Кинельском районе свернут.

Отметим, что с 15 августа граждане республики начали прибывать в город Кинель Самарской области в надежде попасть домой.

Сначала они расположились на платформе железнодорожного вокзала, а 21 августа власти региона обустроили для них палаточный лагерь. Для вывоза сограждан были организованы спецпоезда и автобусы.

Последние 300 человек отправили в Ташкент накануне.