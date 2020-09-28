Лучше всего платят налоги жители Хорезмской области — данные ГНК

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Государственном налоговом комитете (ГНК) напомнили о том, что срок уплаты ряда налогов походит к концу.
Речь идет об имущественном и земельном налогах.
"С 2020 года новой редакцией Налогового кодекса для удобства налогоплательщиков предусмотрены две даты уплаты. Они отражены в статьях 423 и 440: "уплата налога физическими лицами за налоговый период производится равными долями до 15 апреля и 15 октября", — отметили в ведомстве.
Однако в период пандемии COVID-19 населению были предоставлены отсрочки. В частности, период, до которого необходимо было совершить платеж, был продлен до 15 октября 2020-го.
В ГНК подчеркнули, что за каждый просроченный день, начиная с 16 октября, будут начисляться пени.
Также в ведомстве привели данные о том, в каких регионах республики граждане лучше всего платят налоги.
В разрезе регионов наиболее высокие показатели продемонстрировали жители:
- Хорезмской области — 68%;
- Навоийской области — 59,1%;
- Наманганской области — 57,7%;
- Ташкента — 57,3%.
По состоянию на 28 сентября население Узбекистана уплатило свыше 1,2 миллиарда сумов. Из этих средств более 450 миллионов сумов составил налог на имущество, свыше 670 миллионов сумов — на землю.
Однако в ГНК обратили внимание, что по данным видам налогов предусмотрены льготы.
"Наибольшее количество льготников сконцентрировано в городе Ташкенте, Ташкентской области, Андижанской области, Самаркандской области", — добавили в ведомстве.
Посмотреть, какие категории граждан полностью освобождаются от уплаты налогов, можно здесь.