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Лучше всего платят налоги жители Хорезмской области — данные ГНК

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15072280/Luchshe-vsego-platyat-nalogi-zhiteli-Khorezmskoy-oblasti--dannye-GNK.html

В этом году, в связи с пандемией, срок уплаты налога на имущество и земельного налога физических лиц за 2020 год был продлен до 15 октября. За каждый день просрочки платежа, начиная с 16 октября, начисляются пени.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Государственном налоговом комитете (ГНК) напомнили о том, что срок уплаты ряда налогов походит к концу.

Речь идет об имущественном и земельном налогах.

"С 2020 года новой редакцией Налогового кодекса для удобства налогоплательщиков предусмотрены две даты уплаты. Они отражены в статьях 423 и 440: "уплата налога физическими лицами за налоговый период производится равными долями до 15 апреля и 15 октября", — отметили в ведомстве.

Однако в период пандемии COVID-19 населению были предоставлены отсрочки. В частности, период, до которого необходимо было совершить платеж, был продлен до 15 октября 2020-го.

В ГНК подчеркнули, что за каждый просроченный день, начиная с 16 октября, будут начисляться пени.

Также в ведомстве привели данные о том, в каких регионах республики граждане лучше всего платят налоги.

В разрезе регионов наиболее высокие показатели продемонстрировали жители:

  • Хорезмской области — 68%;
  • Навоийской области — 59,1%;
  • Наманганской области — 57,7%;
  • Ташкента — 57,3%.

По состоянию на 28 сентября население Узбекистана уплатило свыше 1,2 миллиарда сумов. Из этих средств более 450 миллионов сумов составил налог на имущество, свыше 670 миллионов сумов — на землю.

Однако в ГНК обратили внимание, что по данным видам налогов предусмотрены льготы.

"Наибольшее количество льготников сконцентрировано в городе Ташкенте, Ташкентской области, Андижанской области, Самаркандской области", — добавили в ведомстве.

Посмотреть, какие категории граждан полностью освобождаются от уплаты налогов, можно здесь.

Теги:
Узбекистан, Государственный налоговый комитет, Хорезмская область, налоги



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