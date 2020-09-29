Собянин объявил двухнедельные каникулы в школах Москвы — это меры против COVID-19

В большинстве московских школ плановые каникулы начинаются с 5 октября и обычно длятся одну неделю. Однако в этот раз ученики будут отдыхать на неделю больше.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении периода осенних каникул в городских школах.

Вместо одной недели учащиеся будут отдыхать две.

Также была утверждена единая дата каникул — они начнутся с 5 октября и продлятся до 18 октября.

Об этом говорится на сайте мэра столицы.

Отмечается, что данные меры призваны снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией.

"Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы", — сообщил Собянин.

В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако, как отметил мэр, учащиеся могут повторять пройденный материал и изучать новый при помощи Московской электронной школы.

Собянин попросил родителей объяснить детям, что каникулы стоит провести или дома, или на даче.

"Если выходить гулять, то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься в общественном транспорте", — добавил глава столичной администрации.

Детские сады тоже закроются?

Нет, на сайте отдельно подчеркивается, что детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Ситуация с COVID-19 в Москве

Ранее московские власти заявили об усложнении ситуации с COVID-19. Лишь за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в столице увеличилось примерно на 30%.

С 28 сентября власти города вновь ввели ограничительные меры: обязательный масочный и перчаточный режим в общественный местах. Кроме того, работодателям было рекомендовано перевести сотрудников на дистанционный режим работы.

Граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями Собянин попросил оставаться дома и временно отказаться от общения с родственниками.