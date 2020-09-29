В ГУВД Ташкента новые назначения

Главные темы

Открыта свободная продажа билетов на чартеры из Казани в Ташкент Билет в салоне бизнес-класса будет стоить 554,70 USD, а в эконом - 344,70 USD. При этом авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только для граждан республики с обязательным предоставлением справки о прохождении проверки ПЦР. 31

Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 октября - справка Минюста С начала октября повысятся ставки акцизного налога на некоторые виды подакцизных товаров (услуг), напомнили в ведомстве. 186