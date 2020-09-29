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В ГУВД Ташкента новые назначения

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15077814/V-GUVD-Tashkenta-proizoshli-novye-kadrovye-naznacheniya.html

В результате кадровых изменений назначены новые начальники районных ОВД столицы. Ответственные лица уже приступили к исполнению своих обязанностей.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В системе ГУВД столицы произошли новые кадровые изменения, сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Муродов Ойбек
ГУВД г. Ташкента
Муродов Ойбек

Полковник Ойбек Муродов назначен на должность начальника УКД ОВД Шайхантахурского района.

Исроилов Жахонгир
ГУВД г. Ташкента
Исроилов Жахонгир

Замначальника по воспитательной работе УКД ОВД Юнусабадского района стал подполковник Жахонгир Исраилов.

Машарипов Расулжан
ГУВД г. Ташкента
Машарипов Расулжан

Подполковник Расулжон Машарипов занял должность заместителя начальника по воспитательной работе УКД ОВД Мирабадского района.

Исаев Дониёр
ГУВД г. Ташкента
Исаев Дониёр

Помимо этого, подполковник Дониёр Исаев теперь станет работать заместителем начальника УКД ОВД Яшнабадского района — начальником отдела анализа деятельности следственных отделов.

Теги:
назначение, Ташкент, ГУВД Ташкента



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