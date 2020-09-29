В ГУВД Ташкента новые назначения

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В системе ГУВД столицы произошли новые кадровые изменения, сообщают в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Полковник Ойбек Муродов назначен на должность начальника УКД ОВД Шайхантахурского района.
Замначальника по воспитательной работе УКД ОВД Юнусабадского района стал подполковник Жахонгир Исраилов.
Подполковник Расулжон Машарипов занял должность заместителя начальника по воспитательной работе УКД ОВД Мирабадского района.
Помимо этого, подполковник Дониёр Исаев теперь станет работать заместителем начальника УКД ОВД Яшнабадского района — начальником отдела анализа деятельности следственных отделов.