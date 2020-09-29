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Стакан с водой

Цифра с девятью нулями: сколько население Ташкента задолжало за питьевую воду

FRANCK FIFE / AFP
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15078428/Tsifra-s-devyatyu-nulyami-skolko-naselenie-Tashkenta-zadolzhalo-za-pitevuyu-vodu.html

Отмечается, что увеличению задолженности способствовали карантинные ограничения, которые привели к неплатежеспособности населения.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. На сегодняшний день задолженность столичных жителей за питьевую воду составляет 124 миллиарда сумов, сообщили в ООО "Тошкент шахар сув таъминоти".

© Sputnik / Нина Зотина
Часть Ташкента останется без холодной воды — список адресов

Отмечается, что этому способствовало много факторов, в числе которых — введенные карантинные ограничения, которые негативно сказались на платежеспособности населения.

Однако в "Тошкент шахар сув таъминоти" разработали план действий, как до конца года снизить задолженность горожан за питьевую воду.

Так, к примеру, все должностные лица компании активно ходят по районам и информируют местных жителей о наличии задолженности. При необходимости также применяются меры по взысканию оплаты. 

"Удивительно то, что среди должников есть самодостаточные и имеющие стабильный источник дохода представители населения. При посещении таких квартир представителями "Тошкент шахар сув таъминоти" домовладельцы под разными предлогами стараются не платить за воду", — подчеркнули в компании.

Жителей столицы призвали своевременно оплачивать счета.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, долги, вода



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