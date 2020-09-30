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Младенцы

Сколько новорожденных зарегистрировано в Узбекистане в августе — Госкомстат

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15082623/Skolko-novorozhdennykh-zaregistrirovano-v-Uzbekistane-v-avguste---Goskomstat.html

Абсолютным лидером по числу рождаемости стала Самаркандская область: в регионе зафиксировано 9 585 новых граждан страны.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В соответствии с данными Госкомстата, за первые 8 месяцев 2020-го в органах ЗАГС республики зарегистрировано 525 280 фактов рождения младенцев, что на 18 912 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В августе этого года в Узбекистане было зарегистрировано 83 925 новорожденных. Абсолютным лидером по числу рождаемости стала Самаркандская область: в регионе зафиксировано 9 585 новых граждан страны.

За последние 8 месяцев наибольшее количество новорожденных зарегистрировано также в Самаркандской области - 63 573 грудничка, Ферганской - 58 774, Кашкадарьинской - 55 774 и в Андижанской - 50 601.

В Госоргане отмечают, что в 1897-м население Узбекистана составляло 3,9 миллиона человек, в настоящее время эта цифра приравнена к нынешнему населению Самаркандской области.

Теги:
население, Рождаемость, статистика, Госкомстат, Узбекистан



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