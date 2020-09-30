Такие интересные произведения искусства появились в Багишамольском районе, который расположен в 13 км от Самарканда.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Недалеко от Самарканда местная администрация сделала настоящий подарок жителям поселка: теперь их дома разукрашены в яркие цвета, об этом рассказал блогер Troll.uz.

Troll.uz Креатив недалеко от Самарканда: дома разукрасили в яркие цвета - фото

Такие интересные произведения искусства появились в Багишамольском районе, который расположен в 13 км от Самарканда.

Troll.uz Креатив недалеко от Самарканда: дома разукрасили в яркие цвета - фото

Кстати, еще в 2017 году в Ташкенте разрешили применение ярких цветов в архитектуре. Местные дизайнеры и проектировщики уже создают неплохие проекты в различной цветовой гамме.

Troll.uz Креатив недалеко от Самарканда: дома разукрасили в яркие цвета - фото

По мнению властей, во многих городах почти все здания одинакового цвета, поэтому они поддерживают идею красить дома в разные цвета, к примеру, в спальных районах.