Языковой экзамен для получения гражданства РУз: стоимость и правила сдачи

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке определения уровня знания государственного языка при приеме в гражданство республики.
Для участия в экзамене необходимо подать соответствующее заявление. Испытание будет платным: стоимость составит 20 процентов от базовой расчетной величины (44,6 тысячи сумов).
Экзамен можно сдать через месяц после подачи заявления и получения уведомления. Результаты объявляются в течение трех дней после испытания. Оно считается не пройденным, если набрано менее 50 баллов. Пересдача возможна через месяц.
Минимальные требования к знанию государственного языка:
- понимание на слух — сути простых сообщений на общеизвестные темы, значения и информации собеседника и др.;
- речевые способности — сведения о себе, ведение диалога, рассказ о прочитанном или увиденном, изложение повести и др.;
- чтение — способность объяснить основное значение информации, простых сообщений, писем и т. п.;
- письменные навыки — написание личного сообщения, заполнение анкеты, простых документов, диктанта.
Тем, кто успешно сдал экзамен, будет выдаваться соответствующий сертификат.
Министерству высшего и среднего специального образования республики поручено:
- организовать эффективное проведение экзаменов;
- совместно с Мининфокомом в течение трех месяцев разработать электронную систему удаленного обращения иностранных граждан и лиц без гражданства и получения квалификационного сертификата с подтверждением при помощи QR-кода;
- в течение двух недель обеспечить утверждение состава территориальных экзаменационных комиссий ТГУУЛ.