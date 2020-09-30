Языковой экзамен для получения гражданства РУз: стоимость и правила сдачи

С 15 сентября для того, чтобы стать гражданином Узбекистана, необходимо владеть узбекским языком на уровне общения. Как будут проверять его знание — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке определения уровня знания государственного языка при приеме в гражданство республики.

Экзамены будут проводить Центр обучения основам делопроизводства на госязыке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (ТГУУЛ) и его территориальные подразделения.

Для участия в экзамене необходимо подать соответствующее заявление. Испытание будет платным: стоимость составит 20 процентов от базовой расчетной величины (44,6 тысячи сумов).

Экзамен можно сдать через месяц после подачи заявления и получения уведомления. Результаты объявляются в течение трех дней после испытания. Оно считается не пройденным, если набрано менее 50 баллов. Пересдача возможна через месяц.

Минимальные требования к знанию государственного языка:

понимание на слух — сути простых сообщений на общеизвестные темы, значения и информации собеседника и др.;

речевые способности — сведения о себе, ведение диалога, рассказ о прочитанном или увиденном, изложение повести и др.;

чтение — способность объяснить основное значение информации, простых сообщений, писем и т. п.;

письменные навыки — написание личного сообщения, заполнение анкеты, простых документов, диктанта.

Тем, кто успешно сдал экзамен, будет выдаваться соответствующий сертификат.

Министерству высшего и среднего специального образования республики поручено: