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Паспорт гражданина Узбекистана

Языковой экзамен для получения гражданства РУз: стоимость и правила сдачи

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15085386/Yazykovoy-ekzamen-dlya-polucheniya-grazhdanstva-RUz-stoimost-i-pravila-sdachi.html

С 15 сентября для того, чтобы стать гражданином Узбекистана, необходимо владеть узбекским языком на уровне общения. Как будут проверять его знание — читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило положение о порядке определения уровня знания государственного языка при приеме в гражданство республики. 

Паспорт гражданина Узбекистана
© Sputnik / Валерий Мельников
В Узбекистане для получения гражданства теперь необходимо знать государственный язык
Экзамены будут проводить Центр обучения основам делопроизводства на госязыке и повышения квалификации при Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои (ТГУУЛ) и его территориальные подразделения.

Для участия в экзамене необходимо подать соответствующее заявление. Испытание будет платным: стоимость составит 20 процентов от базовой расчетной величины (44,6 тысячи сумов).

Экзамен можно сдать через месяц после подачи заявления и получения уведомления. Результаты объявляются в течение трех дней после испытания. Оно считается не пройденным, если набрано менее 50 баллов. Пересдача возможна через месяц.

Минимальные требования к знанию государственного языка:

  • понимание на слух — сути простых сообщений на общеизвестные темы, значения и информации собеседника и др.;
  • речевые способности — сведения о себе, ведение диалога, рассказ о прочитанном или увиденном, изложение повести и др.;
  • чтение — способность объяснить основное значение информации, простых сообщений, писем и т. п.;
  • письменные навыки — написание личного сообщения, заполнение анкеты, простых документов, диктанта.

Тем, кто успешно сдал экзамен, будет выдаваться соответствующий сертификат.

Министерству высшего и среднего специального образования республики поручено:

  • организовать эффективное проведение экзаменов;
  • совместно с Мининфокомом в течение трех месяцев разработать электронную систему удаленного обращения иностранных граждан и лиц без гражданства и получения квалификационного сертификата с подтверждением при помощи QR-кода;
  • в течение двух недель обеспечить утверждение состава территориальных экзаменационных комиссий ТГУУЛ.
Теги:
экзамен, Узбекистан, гражданство, узбекский язык



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