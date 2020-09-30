Узбекистан перейдет к инновационному способу переработки бытовых отходов

К концу года объем переработки твердых бытовых отходов планируется довести до 21,8%, а к концу 2021-го — до 36,5%.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Глава республики подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления деятельностью в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами".

Согласно документу, государственный партнер (Совет министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и Ташкента, а также территориальные органы Госкомэкологии):

закрепит за частным партнером соответствующие территории для оказания услуг по сбору и вывозу бытовых отходов;

предоставит ему в долгосрочное пользование полигоны отходов с условием сортировки и переработки отходов и привлечения инвестиций;

реализует частному партнеру специальные автотранспортные средства и технику в рассрочку сроком до семи лет по ценам, установленным оценочными организациями, а также передаст право распоряжения ими после полной выплаты платежей.

Уровень охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов планируется довести до 90% к концу этого года и до 100% – к концу 2021-го.

Объем переработки твердых бытовых отходов рассчитывают увеличить до 21,8% до конца текущего года, до 36,5% – 2021-го.

С 1 января 2021 года:

тарифы обязательных платежей за оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов в регионах будут утверждаться после одобрения решениями Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, Кенгашами народных депутатов областей и Ташкента с получением заключений органов по регулированию цен (тарифов);

строительные отходы будут направлять на вторичное использование, переработку или утилизацию;

запрещается принимать в эксплуатацию многоэтажные жилые дома (с 300 квартирами и более), не оборудованные пунктами сбора бытовых отходов.

Власти Узбекистана также утвердили адресные программы на 2020-2021 годы в сфере строительства и оснащения полигонов строительных и бытовых отходов за счет средств местных бюджетов.

В частности, в трех районах Ташкентской области планируется выделить земельные площади не менее 5 гектаров каждая под строительство полигонов строительных отходов и оборудование для размещения строительных отходов, поступающих из Ташкента.

Аналогично будут выделены площади под строительство полигонов строительных отходов для областных центров, крупных городов и Нукуса.

До 1 января 2021 года Госкомэкологии разработает ряд нормативно-правовых актов в сфере бытовых отходов. Так, планируется принять закон, увеличивающий штраф за сброс мусора в неустановленных местах, а также документ, усиливающий ответственность граждан и должностных лиц за совершение правонарушений в сфере обращения с бытовыми и строительными отходами.

Кроме того, совместно с Министерством строительства будет разработано положение о порядке обращения со строительным мусором.

Помимо этого, готовится новая редакция закона "Об отходах".