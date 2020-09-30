Где по прилете в Россию сдать ПЦР-тест на коронавирус — инструкция

Также напоминаем, что с 24 сентября всем прибывающим в страну на самолете из-за границы необходимо оставаться на самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Согласно требованиям Роспотребнадзора, граждане, прибывающие в Россию, обязаны сдать анализ на COVID-19 и загрузить результат на сайте госуслуг в течение 72 часов после прилета.

При этом тестирование должно быть проведено именно методом ПЦР.

Кроме того, с 24 сентября всем прибывающим в РФ на самолете из-за рубежа необходимо оставаться на самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста.

Варианты сдачи анализа на коронавирус по прилете:

ПЦР-тестирование в любой сертифицированной клинике России. Срок составит от несколький часов до 5 дней в зависимости от учреждения. На сегодняшний день российские клиники предоставляют результат теста в срок от нескольких часов до 5 дней — это зависит от конкретного учреждения;

Срок составит от несколький часов до 5 дней в зависимости от учреждения. На сегодняшний день российские клиники предоставляют результат теста в срок от нескольких часов до 5 дней — это зависит от конкретного учреждения; ПЦР-тестирование в аэропортах не эскпресс-методом. Однако это будет не экспресс-тестирование. Взятие материала занимает те же 5 минут, а результат придет на почту в срок от 24 до 72 часов;

Однако это будет не экспресс-тестирование. Взятие материала занимает те же 5 минут, а результат придет на почту в срок от 24 до 72 часов; Экспресс-тестирование методом ПЦР в московских аэропортах. Без учета очереди весь процесс от взятия материала до получения результата занимает не больше 75 минут. Это будет стоить 2 500-2 750 рублей.

Адреса:

Аэропорт Шереметьево. Анализ можно сдать в медпункте терминала B (1-й этаж, у панно В.В. Маяковского) или D (1-й этаж, зал прилёта, напротив входа №7). Сам процесс взятия материала займет 15 минут, результат нужно будет пождать 60 минут. Стоимость: 2 750 рублей; Аэропорт Домодедово. Тестирование проводится в медпункте и зоне прилета международных рейсов. Взятие анализа вместе с ожиданием результата также займут 75 минут. Стоимость: 2 500 рублей; Аэропорт Внуково. Тест можно сделать в медпункте на втором этаже у стойки 119. Чтобы туда попасть, необходимо обойти здание терминал А справа от центральных входных групп и следовать указателям на привокзальной площади. Весь процесс также займет 75 минут. Цена: 2 750 рублей.

"Все медпункты работают круглосуточно. Во всех аэропортах результаты теста могут выдать на русском или английском языках по вашему выбору. Результат можно получить в печатном виде или по электронной почте — для этого нужно сообщить сотрудникам ваш адрес", — говорится в информации.

Отмечается, что ПЦР-тестирование могут пройти как прибывающие, так и вылетающие пассажиры.