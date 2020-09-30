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Города мира. Киев

Какие документы теперь нужны узбекистанцам при посещении Украины — МИД РУз

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15088899/Kakie-dokumenty-teper-nuzhny-uzbekistantsam-pri-poseschenii-Ukrainy--MID-RUz.html

Страховка должна покрывать расходы иностранца и совпадать со сроком пребывания на территории страны.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В соответствии с информацией посольства Узбекистана в Киеве, постановлением правительства Украины с 30 сентября 2020 года изменен порядок въезда иностранцев в страну, сообщают в пресс-службе МИД. 

"Отныне граждане иностранных государств при пересечении украинской границы обязаны иметь страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или имеющей свое представительство на территории страны либо заключившей договор с украинским партнёром", - информируются в релизе.

Крыло самолета Национальной авиакомпании Uzbekistan Airways
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В случае необходимости лечения от новой коронавирусной инфекции страховка должна покрывать расходы иностранца и совпадать со сроком пребывания на территории страны.

Отмечается, что на самоизоляцию помещаются только туристы, прибывшие из стран "красной зоны". По состоянию на 29 сентября 2020 года Узбекистан включен в "зелёную зону".

В оперштабе МИД рекомендует узбекистанцам, планирующим посетить Украину, учитывать данное решение властей государства.

Теги:
страховка, коронавирус, МИД Узбекистана, Украина, Узбекистан



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