Какие документы теперь нужны узбекистанцам при посещении Украины — МИД РУз

Страховка должна покрывать расходы иностранца и совпадать со сроком пребывания на территории страны.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В соответствии с информацией посольства Узбекистана в Киеве, постановлением правительства Украины с 30 сентября 2020 года изменен порядок въезда иностранцев в страну, сообщают в пресс-службе МИД.

"Отныне граждане иностранных государств при пересечении украинской границы обязаны иметь страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или имеющей свое представительство на территории страны либо заключившей договор с украинским партнёром", - информируются в релизе.

В случае необходимости лечения от новой коронавирусной инфекции страховка должна покрывать расходы иностранца и совпадать со сроком пребывания на территории страны.

Отмечается, что на самоизоляцию помещаются только туристы, прибывшие из стран "красной зоны". По состоянию на 29 сентября 2020 года Узбекистан включен в "зелёную зону".

В оперштабе МИД рекомендует узбекистанцам, планирующим посетить Украину, учитывать данное решение властей государства.