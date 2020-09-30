Какие документы теперь нужны узбекистанцам при посещении Украины — МИД РУз

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В соответствии с информацией посольства Узбекистана в Киеве, постановлением правительства Украины с 30 сентября 2020 года изменен порядок въезда иностранцев в страну, сообщают в пресс-службе МИД.
"Отныне граждане иностранных государств при пересечении украинской границы обязаны иметь страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или имеющей свое представительство на территории страны либо заключившей договор с украинским партнёром", - информируются в релизе.
Отмечается, что на самоизоляцию помещаются только туристы, прибывшие из стран "красной зоны". По состоянию на 29 сентября 2020 года Узбекистан включен в "зелёную зону".
В оперштабе МИД рекомендует узбекистанцам, планирующим посетить Украину, учитывать данное решение властей государства.