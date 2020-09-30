Застрявших в Абхазии узбекистанцев начнут возвращать на родину в октябре

В первую очередь в Узбекистан будут репатриированы женщины, беременные, дети и пожилые люди. Остальных граждан начнут вывозить по мере получения разрешения.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В посольство Узбекистана в РФ и Генконсульство, расположенное в городе Ростов-на-Дону, обратились около 400 узбекистанцев, находящихся на территории Абхазии, с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину. Об этом сообщили в МИД РУз.

Для оперативного решения данного вопроса, внешнеполитическим ведомством страны повторно направлены соответствующие обращения российской стороне.

Первую группу соотечественников: женщин, беременных, детей и пожилых людей, планируется репатриировать в республику в начале октября 2020 года.

Остальные граждане будут возвращены в Узбекистан по мере получения разрешения РФ на транзитное пересечение государственной границы.

Ранее в министерстве информировали, что все узбекистанцы, скопившиеся в Самарской и Ростовской областях из-за закрытия границ, отправлены домой на автобусах и поездах, в связи с чем в настоящее время палаточные лагери вблизи станций "Кинель" Самарской области, "Первомайская" и "Лихая" Ростовской области закрыты.