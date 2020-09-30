18:54 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Узбекистанцы

Застрявших в Абхазии узбекистанцев начнут возвращать на родину в октябре

Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/08/1e/14868736.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15089382/Zastryavshikh-v-Abkhazii-uzbekistantsev-nachnut-vozvraschat-na-rodinu-v-oktyabre.html

В первую очередь в Узбекистан будут репатриированы женщины, беременные, дети и пожилые люди. Остальных граждан начнут вывозить по мере получения разрешения.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В посольство Узбекистана в РФ и Генконсульство, расположенное в городе Ростов-на-Дону, обратились около 400 узбекистанцев, находящихся на территории Абхазии, с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину. Об этом сообщили в МИД РУз.

Для оперативного решения данного вопроса, внешнеполитическим ведомством страны повторно направлены соответствующие обращения российской стороне.

Первую группу соотечественников: женщин, беременных, детей и пожилых людей, планируется репатриировать в республику в начале октября 2020 года.
Проверка документов во время посадки граждан Узбекистана на станции Первомайская на вывозной поезд, который доставит около 940 человек из Ростова-на-Дону в Ташкент.
© Sputnik / Сергей Пивоваров
Всех узбекистанцев отправили на родину из временного лагеря под Самарой

Остальные граждане будут возвращены в Узбекистан по мере получения разрешения РФ на транзитное пересечение государственной границы.

Ранее в министерстве информировали, что все узбекистанцы, скопившиеся в Самарской и Ростовской областях из-за закрытия границ, отправлены домой на автобусах и поездах, в связи с чем в настоящее время палаточные лагери вблизи станций "Кинель" Самарской области, "Первомайская" и "Лихая" Ростовской области закрыты.

Теги:
МИД Узбекистана, граждане Узбекистана, Абхазия, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Железная легенда СССР: в Якутии нашли самолет Никиты Хрущева — видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться