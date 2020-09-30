22:08 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.

В Ташобласти выявили случаи принуждения к труду при сборе хлопка

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
Получить короткую ссылку
82 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15090492/V-Tashoblasti-vyyavili-sluchai-prinuditelnogo-truda-pri-sbore-khlopka.html

Также в некоторых местах работникам были несвоевременно выплачены деньги. Эти случаи сейчас изучаются в Сенате Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Нурафшане прошла пресс-конференция, посвященная анализу нынешнего хлопкоуборочного сезона. 

Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
© Sputnik /
Сбор хлопка в 2020 году — расценки и льготы

На данный момент, в Ташкентской области на хлопководстве специализируются девять районов.

В этом году урожай удалось вырастить на 73 тысячах га земли. Отмечается, что из них на более чем 55 тысячи га хлопок планируется собрать вручную.

На остальных полях будет задействована хлопкоуборочная техника.

"На прошлой неделе были осмотрены хлопковые поля 15 фермерских хозяйств 7 районов и проведены беседы со сборщиками. Изучены также случаи, связанные с принудительным трудом в деятельности 17 махаллей и 12 предприятий и организаций. Так, проверяются трехсторонние договора, заключенные со сборщиками, внесенными в "железную тетрадь", — говорится в сообщении Сената Олий Мажлиса. 

Всего были выявлены по меньшей мере восемь правонарушений. Так, некоторым работникам несвоевременно были выплачены деньги. В ряде мест были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований — меры в отношении них уже приняты.

В настоящее время в Ташкентской области действует 1 494 фермерских хозяйства и семь хлопководческих кластеров.

Ожидается, что в 2020 году объем урожая составит 230 тысяч тонн.

Теги:
Сенат Олий Мажлиса, принудительный труд, Труд, Ташкентская область, хлопок, сбор хлопка



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
"Позор Америки": что в США думают о прошедших дебатах Трампа и Байдена — видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться