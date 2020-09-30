В Ташобласти выявили случаи принуждения к труду при сборе хлопка

Также в некоторых местах работникам были несвоевременно выплачены деньги. Эти случаи сейчас изучаются в Сенате Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Нурафшане прошла пресс-конференция, посвященная анализу нынешнего хлопкоуборочного сезона.

На данный момент, в Ташкентской области на хлопководстве специализируются девять районов.

В этом году урожай удалось вырастить на 73 тысячах га земли. Отмечается, что из них на более чем 55 тысячи га хлопок планируется собрать вручную.

На остальных полях будет задействована хлопкоуборочная техника.

"На прошлой неделе были осмотрены хлопковые поля 15 фермерских хозяйств 7 районов и проведены беседы со сборщиками. Изучены также случаи, связанные с принудительным трудом в деятельности 17 махаллей и 12 предприятий и организаций. Так, проверяются трехсторонние договора, заключенные со сборщиками, внесенными в "железную тетрадь", — говорится в сообщении Сената Олий Мажлиса.

Всего были выявлены по меньшей мере восемь правонарушений. Так, некоторым работникам несвоевременно были выплачены деньги. В ряде мест были выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований — меры в отношении них уже приняты.

В настоящее время в Ташкентской области действует 1 494 фермерских хозяйства и семь хлопководческих кластеров.

Ожидается, что в 2020 году объем урожая составит 230 тысяч тонн.