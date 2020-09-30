В Ташкенте пьяный мужчина оставил двухмесячную дочь на прилавке рынка

Когда правоохранители начали разбираться, выяснилось, что в молодой семье произошел серьезный конфликт, в результате которого мать девочки скрылась в неизвестном направлении.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Ташкенте семейная драма чуть не привела к непоправимым последствиям.

В торговом комплексе на рынке "Чиланзар" 32-летний уроженец Хорезмской области оставил свою двухмесячную дочь на прилавке продавщицам.

После этого мужчина ушел в неизвестном направлении. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Сотрудники, дежурившие на территории рынка, доставили младенца в ОВД №9, после чего для изучения сложившейся ситуации старший инспектор по вопросам женщин лейтенант Н. Кахрамонова посетила рынок, побеседовала с людьми, ставшими свидетелями этого безответственного поступка", — отметили в столичном ГУВД.

Отца ребенка нашли и доставили в отдел внутренних дел. Он рассказал, что этой весной приехал в Ташкент вместе со своей женой, чтобы найти работу. Молодые супруги столкнулись с проблемой поиска жилья, из-за чего отношения в семье ухудшились, начались разногласия.

В итоге после очередной ссоры жена оставила мужу ребенка и скрылась в неизвестном направлении.

В Ташкенте мужчина оставил двухмесячную дочь на прилавке рынка ГУВД Ташкента

В Ташкенте мужчина оставил двухмесячную дочь на прилавке рынка ГУВД Ташкента

В Ташкенте мужчина оставил двухмесячную дочь на прилавке рынка ГУВД Ташкента 1 / 3 ГУВД Ташкента В Ташкенте мужчина оставил двухмесячную дочь на прилавке рынка

Правоохранителям удалось найти женщину. Ее нашли у знакомых семьи и доставили в отделение. Там она рассказала, что оставила ребенка, так как "ее беспокоили проблемы в общении с супругом, нежелание их продолжать, а также отсутствие жилья".

Женщина попросила сотрудников ГУВД помочь ей вернуться в Сурхандарьинскую область, откуда она родом. Правоохранители пошли навстречу и посодействовали возвращению матери с ребенком домой.