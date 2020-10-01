Сын хокима Алмалыка гоняет по дорогам 150 км/ч - видео

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. В социальной сети TikTok появилось видео, где сын хокима Алмалыка Усмана Рахимова гоняет по дороге со скоростью 150 километров в час.

Пользователь Dilshod_550 опубликовал несколько роликов, на которых запечатлено нарушение правил дорожного движения: в одном из них он продемонстрировал езду на дорогах со скоростью 150 км/ч, в другом — количество штрафов, полученных за превышение скоростного режима.

Многие блогеры уже обратили внимание на это.

К слову, данным нарушителем действительно оказался сын хокима. На одной из фотографий, размещенных им в социальной сети Instagram, видно, как он сидит в рабочем кабинете. При этом фотография подписана: #хокимият.

Instagram Дильшод Исмоилов

После скандала, разгоревшегося в соцсетях, в городском хокимияте подтвердили, что за рулем автомобиля действительно находился сын хокима города Алмалыка, после чего Усмон Рахимов выразил руководству страны и общественности глубокое сожаление по поводу сложившейся ситуации.

Также он отметил, что данный инцидент произошел 5 месяцев назад, после чего между отцом и сыном состоялся серьезный разговор. Все штрафы были уплачены, а сам гонщик больше за руль не садится.

В ГУВД Ташкента тоже прокомментировали инцидент:"Водитель автомобиля марки Tracker (госномер 01 К 550 ХА) – 20-летний Исмоилов Дилшод – в связи с созданием аварийной ситуации на улице Бунёдкор в Чиланзарском районе (что было запечатлено на видео) был оштрафован в соответствии с частью второй статьи 128-5 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности. Автомобиль был помещен на штрафстоянку".

По информации ГУВД, ранее за вышеуказанным водителем согласно данным Управления безопасности дорожного движения было зафиксировано 8 правонарушений в 2019 году ("Превышение водителем транспортных средств установленной скорости движения"), 8 правонарушений в 2020 году (по аналогичной статье, четыре из них не оплачено).