17:49 01 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Калькулятор

В Узбекистане упростили получение сертификата налогового консультанта

Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201001/15093186/V-Uzbekistane-uprostili-poluchenie-sertifikata-nalogovogo-konsultanta.html

Налоговым консультантам разрешили пользоваться аудио- и видеозаписывающими устройствами в судах, предоставили дополнительные права по представлению интересов налогоплательщика в отношениях с органами государственной налоговой и таможенной служб.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Глава республики подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию сферы налогового консультирования".

Ожидается, что оно повысит правовой статус налоговых консультантов, а также обеспечит соблюдение прав налогоплательщиков. 

Что изменится:

  • Выдачей сертификатов будет заниматься негосударственная организация. С 1 января 2021 года Министерство финансов передаст Палате налоговых консультантов функции по проведению квалификационных экзаменов и получению сертификата налогового консультанта, а также по ведению реестра налоговых консультантов;
  • Станет легче защищать интересы предпринимателей. Налоговым консультантам разрешили пользоваться аудио- и видеозаписывающими устройствами в судах, правоохранительных и иных органах при рассмотрении дел, связанных с налогообложением.

Перечень организаций налоговых консультантов, которым будет дано право выдавать заключения при добровольной ликвидации налогоплательщиков, будет формировать Государственный налоговый комитет (ГНК).

Налоги. Расчеты
NALOG
В Узбекистане появилась система общественного контроля "Налоговый партнер"

Также, согласно постановлению, в ряде вузов республики введут дисциплину под названием "Налоговое консультирование". Новый предмет появится в учебных программах бакалавриата с 1 января 2021 года в Ташкентском государственном экономическом университете и Ташкентском финансовом институте.

До 1 апреля 2021-го будет разработан проект закона "О налоговом консультировании" в новой редакции, который утвердит основные положения саморегулирования сферы налогового консультирования и позволит сформировать эффективно функционирующий институт налоговых консультантов.

Теги:
Узбекистан, сертификат, Государственный налоговый комитет, налоги



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
Спасибо за все, Элдор Шомуродов!
"Ростов" показал прощальное видео с Шомуродовым
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться