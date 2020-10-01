В Узбекистане упростили получение сертификата налогового консультанта

Налоговым консультантам разрешили пользоваться аудио- и видеозаписывающими устройствами в судах, предоставили дополнительные права по представлению интересов налогоплательщика в отношениях с органами государственной налоговой и таможенной служб.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Глава республики подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию сферы налогового консультирования".

Ожидается, что оно повысит правовой статус налоговых консультантов, а также обеспечит соблюдение прав налогоплательщиков.

Что изменится:

Выдачей сертификатов будет заниматься негосударственная организация. С 1 января 2021 года Министерство финансов передаст Палате налоговых консультантов функции по проведению квалификационных экзаменов и получению сертификата налогового консультанта, а также по ведению реестра налоговых консультантов;

С 1 января 2021 года Министерство финансов передаст Палате налоговых консультантов функции по проведению квалификационных экзаменов и получению сертификата налогового консультанта, а также по ведению реестра налоговых консультантов; Станет легче защищать интересы предпринимателей. Налоговым консультантам разрешили пользоваться аудио- и видеозаписывающими устройствами в судах, правоохранительных и иных органах при рассмотрении дел, связанных с налогообложением.

Перечень организаций налоговых консультантов, которым будет дано право выдавать заключения при добровольной ликвидации налогоплательщиков, будет формировать Государственный налоговый комитет (ГНК).

Также, согласно постановлению, в ряде вузов республики введут дисциплину под названием "Налоговое консультирование". Новый предмет появится в учебных программах бакалавриата с 1 января 2021 года в Ташкентском государственном экономическом университете и Ташкентском финансовом институте.

До 1 апреля 2021-го будет разработан проект закона "О налоговом консультировании" в новой редакции, который утвердит основные положения саморегулирования сферы налогового консультирования и позволит сформировать эффективно функционирующий институт налоговых консультантов.