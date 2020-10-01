Какая погода ожидается в октябре в Узбекистане — прогноз синоптиков

В целом погода в октябре и по температурному режиму, и по количеству осадков будет приближена к среднемноголетним значениям, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В этом сентябре по большей части страны преобладала сухая малооблачная погода со слабыми ветрами.

Температура воздуха днем в среднем варьировалась в пределах 27-30°, а в начале месяца столбики термометров вовсе доходили до 32-35°. Впрочем во второй половине сентябре было холоднее, чем обычно.

Что касается дождей, то их в сентябре было совсем немного — они, в основном, концентрировались в предгорных и горных районах.

В начале октября также ожидается сухая погода, отметили синоптики.

"1-5 октября по всей республике ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер преимущественно восточного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 5-10°, по северу 2-7° тепла, днем 20-25°", — сообщили в Узгидромете.

В целом погода в октябре по своим значениям не будет отличаться от среднемноголетних показателей, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.

Согласно климатическим нормам, в октябре по южным областям Узбекистана бывает от 3 до 5 дождливых дней, по остальной территории республики — от 5 до 7.

Осадки в октябре выпадают преимущественно в виде дождя, но при резких похолоданиях синоптики не исключают небольших снегопадов.

Ночью стоит ожидать 6-11°, но нередко в октябре, особенно во второй половине месяца отмечаются первые осенние заморозки.

Дневная температура в октябре обычно колеблется от 23-28° до 10-15°.