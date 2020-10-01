22:30 01 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Золотая осень

Какая погода ожидается в октябре в Узбекистане — прогноз синоптиков

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
333 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201001/15097376/Kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-Uzbekistane-v-oktyabre--prognoz-sinoptikov.html

В целом погода в октябре и по температурному режиму, и по количеству осадков будет приближена к среднемноголетним значениям, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. В этом сентябре по большей части страны преобладала сухая малооблачная погода со слабыми ветрами.

Температура воздуха днем в среднем варьировалась в пределах 27-30°, а в начале месяца столбики термометров вовсе доходили до 32-35°. Впрочем во второй половине сентябре было холоднее, чем обычно.

Что касается дождей, то их в сентябре было совсем немного — они, в основном, концентрировались в предгорных и горных районах.

В начале октября также ожидается сухая погода, отметили синоптики.

"1-5 октября по всей республике ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер преимущественно восточного направления от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью 5-10°, по северу 2-7° тепла, днем 20-25°", — сообщили в Узгидромете.

В целом погода в октябре по своим значениям не будет отличаться от среднемноголетних показателей, однако местами осадков может выпасть больше, чем обычно.

Снежинка. Крупный план
© CC0 / pixabay
В Узбекистане на этой неделе выпал снег — видео

Согласно климатическим нормам, в октябре по южным областям Узбекистана бывает от 3 до 5 дождливых дней, по остальной территории республики — от 5 до 7.

Осадки в октябре выпадают преимущественно в виде дождя, но при резких похолоданиях синоптики не исключают небольших снегопадов. 

Ночью стоит ожидать 6-11°, но нередко в октябре, особенно во второй половине месяца отмечаются первые осенние заморозки.

Дневная температура в октябре обычно колеблется от 23-28° до 10-15°.

Теги:
Узбекистан, Узгидромет, погода, прогноз погоды



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Долой стереотипы: первое дог-френдли кафе в Саудовской Аравии - фотолента
МИД РФ призвал прекратить кровопролитие в Карабахе — брифинг Захаровой
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться