В Узбекистане медицинские вузы перейдут на очное обучение — список

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Учитывая высокий спрос на медперсонал во время пандемии коронавируса, решением Республиканской специальной комиссии, медицинским вузам разрешено частично возобновить учебный процесс в традиционной форме. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.
Медвузы с очным форматом обучения:
- Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;
- Ташкентский педиатрический медицинский институт;
- Каракалпакский медицинский институт;
- Ташкентский фармацевтический институт;
- Ташкентский государственный стоматологический институт;
- Андижанский государственный медицинский институт;
- Бухарский государственный медицинский институт;
- Самаркандский медицинский институт.
В Минздраве отмечают, к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.
Напомним: в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, весной в Узбекистане были введены карантинные ограничения, в частности, все образовательные учреждения перевели на формат дистанционного обучения, в том числе и медвузы.