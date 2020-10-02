В Узбекистане медицинские вузы перейдут на очное обучение — список

В Минздраве отмечают, что к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Учитывая высокий спрос на медперсонал во время пандемии коронавируса, решением Республиканской специальной комиссии, медицинским вузам разрешено частично возобновить учебный процесс в традиционной форме. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Медвузы с очным форматом обучения:

Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;

Ташкентский педиатрический медицинский институт;

Каракалпакский медицинский институт;

Ташкентский фармацевтический институт;

Ташкентский государственный стоматологический институт;

Андижанский государственный медицинский институт;

Бухарский государственный медицинский институт;

Самаркандский медицинский институт.

В Минздраве отмечают, к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.

Напомним: в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, весной в Узбекистане были введены карантинные ограничения, в частности, все образовательные учреждения перевели на формат дистанционного обучения, в том числе и медвузы.