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Студенты в медицинском вузе

В Узбекистане медицинские вузы перейдут на очное обучение — список

Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201002/15105693/V-Uzbekistane-meditsinskie-vuzy-pereydut-na-ochnoe-obuchenie--spisok.html

В Минздраве отмечают, что к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Учитывая высокий спрос на медперсонал во время пандемии коронавируса, решением Республиканской специальной комиссии, медицинским вузам разрешено частично возобновить учебный процесс в традиционной форме. Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения.

Медвузы с очным форматом обучения:

  • Ташкентская медицинская академия и ее филиалы;
  • Ташкентский педиатрический медицинский институт;
  • Каракалпакский медицинский институт;
  • Ташкентский фармацевтический институт;
  • Ташкентский государственный стоматологический институт;
  • Андижанский государственный медицинский институт;
  • Бухарский государственный медицинский институт;
  • Самаркандский медицинский институт.
Дети за компьютером
© Sputnik / Виталий Белоусов
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В Минздраве отмечают, к традиционной форме обучения вернутся студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры.

Напомним: в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, весной в Узбекистане были введены карантинные ограничения, в частности, все образовательные учреждения перевели на формат дистанционного обучения, в том числе и медвузы. 

Теги:
медики, вузы, Узбекистан



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