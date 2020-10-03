Либерализация СМИ - это политический курс: доклад постпреда Узбекистана при ОБСЕ

На прошедшей онлайн-конференции участники обсудили современные вызовы и угрозы, стоящие перед странами, поговорили и о возможных методах их преодоления, противодействии распространению фейковых новостей и ложной информации.

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Постпред Узбекистана при ОБСЕ Абат Файзуллаев выступил на заседании Посточнного совета ОБСЕ с докладом об итогах онлайн-конференции, посвященной Международному дню всеобщего доступа к информации, которая состоялась 28 сентября 2020 года, передает МИД Узбекистана.

В конференции приняли участие более 200 экспертов из 40 стран, а также руководители и представители ООН, ОБСЕ, Общественного Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, Законодательной Палаты Олий Мажлиса Узбекистана, правительственных структур ряда стран, дипломатических и академических кругов.

Участники обратили внимание на важность недопущения на глобальном уровне ограничений фундаментального права людей на свободный доступ к информации в период пандемии; необходимость безусловного обеспечения этого права на конституционном и законодательном уровнях; и высокую значимость внедрения системы политических гарантий в вышеуказанной сфере.

Особо отмечено, что открытость и начатая либерализация информационной сферы - это не временные изменения, а осознанно выбранный политический курс, которому страна привержена и которого она будет полностью придерживаться.

В ходе конференции участники обменялись мнениями касательно текущей ситуации в сфере свободы слова и СМИ в мире. Обсудили современные вызовы и угрозы, стоящие перед странами, поговорили и о возможных методах их преодоления, противодействии распространению фейковых новостей и ложной информации.

По итогам заседания выступление Постпредства об итогах онлайн-конференции высокого уровня, посвященной Международному дню всеобщего доступа к информации распространено в качестве официального документа Постоянного совета ОБСЕ.