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В Сурхандарье на ремонт моста за 6,5 млрд сумов выделили 9,6 млрд сумов

Daryo
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201004/15111442/V-Surkhandare-na-remont-mosta-za-65-mlrd-sumov-vydelili-96-mlrd-sumov.html

Мост был сдан в эксплуатацию чуть более полутора лет назад. На его строительство было потрачено 6,5 миллиарда сумов.

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Сурхандарьинской области на ремонт обвалившегося моста выделили 9,6 миллиарда сумов. 

Конструкция расположена на 76-м км автодороги "Дарбанд — Бойсун — Элбаён" и проходит через Кумкурганский район. Ее возвели совсем недавно — всего 1 год 7 месяцев назад. Строительством занималась компания ООО Baxrom Universal.

Тогда на данный проект потратили 6,5 миллиарда сумов.

Спустя время мост обрушился. Причиной обвала называлось оседание опорных столбов на 1 м и обрушение верхних плит.

Однако, по словам начальника дорожного отдела №340 Кумкурганского района Хусана Рахимова, обвал произошел из-за селевых потоков.

"Выделено 9,6 миллиарда сумов на реконструкцию, ремонт моста. Сейчас строительные работы ведутся опытной компанией в Сурхандарьинской области — Xushboq-Ali-Angor. Мост оказался в таком состоянии из-за стихийного бедствия", — отметил он в программе Zamon канала Sevimli TV.

Ранее прокуратура Сурхандарьинской области заявляла о том, что подрядчик недовыполнил работы, предусмотренные соглашением. Однако завести уголовное дело не удалось из-за карантина: невозможно было начать следственные мероприятия. 

Тем не менее, в конце сентября процесс вновь возобновился, и сейчас ведется доследственная проверка.

Теги:
Сурхандарьинская область, ремонт, мост



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