В Самарканде запретили праздновать свадьбы дольше одного дня

Также не допускается проведение таких обрядов, как "келин навкари", "чорлар", "ота кўрди", "сеп ёйди", "қуда чақирди", "куёв чақирди", "келин чақирди", "тоғора юбориш".

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Самаркандский городской Кенгаш народных депутатов утвердил новый порядок проведения свадеб и торжественных мероприятий, сообщает хокимият.

Так, теперь в городе проводить свадьбы можно только один день с 06.00 до 23.00. При этом пригласить на торжество разрешается максимум 30 гостей.

Кроме того, о том, что планируется свадьба, должны быть предупреждены махалли.

Сделать это необходимо не менее, чем за неделю до события.

Не допускается проведение таких обрядов, как "келин навкари", "чорлар", "ота кўрди", "сеп ёйди", "қуда чақирди", "куёв чақирди", "келин чақирди", "тоғора юбориш".

Помимо свадеб, были введены ограничения и по поводу церемоний. В частности, отныне запрещено проведение чрезмерных мероприятий, связанных с похоронами и трауром, – "етти", "пайшанбалик", "якшанбалик", "йигирма", "қирқ", "ҳайит", "йил оши", "пул тарқатиш", "мато улашиш".