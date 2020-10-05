В ногу со временем: педагоги Ташобласти повысили квалификацию в цифровой сфере

Лекции и практические занятия в рамках трех модулей провели учителя, прошедшие обучение в Московском городском педагогическом университете.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Более 120 педагогов узбекских школ с изучением русского языка и других предметов прошли обучение по программе повышения квалификации в области знаний цифровой экономики.

Мероприятие прошло 29-30 сентября на базе школы №5 Янгиюля по инициативе "Россотрудничества" при поддержке ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" (МГПУ). На нем присутствовали учителя общеобразовательных школ Янгиюля, Янгиюльского и Чиназского районов Ташкенской области. Лекции и практические занятия в рамках трех модулей провели учителя, прошедшие обучение в МГПУ.

Дильшод Турсункулов Повышение квалификации педагогов в Янгиюле

Участники смогли усовершенствовать свои профессиональные навыки в области использования цифровых технологий, познакомились с передовыми образовательными практиками, рассмотрели принципы планирования цифровых уроков и психолого-педагогические ограничения в использовании цифрового контента, а также разобрали кейсы по проблемам учебной мотивации школьников.

По итогам обучения 122 педагога получили удостоверение ГАОУ ВО МГПУ о повышении квалификации. Одна из них — учитель русского языка и литературы высшей категории школы №10 Янгиюля Вероника Заводова.

"Использование цифровых средств дает возможность проводить занятия для развития творческого мышления школьников. Благодаря этому образовательный процесс становится более гибким", — отметила Заводова.

Дильшод Турсункулов Повышение квалификации педагогов в Янгиюле

Учитель русского языка и литературы школы №57 Янгиюльского района Гульнара Ахунова заявила, что обязательно будет использовать полученные знания в своей работе.