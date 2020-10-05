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Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова

Узбекская актриса Халима Ибрагимова госпитализирована - видео

Instagram / xalimaxonim
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15114450/Uzbekskaya-aktrisa-Khalima-Ibragimova-gospitalizirovana---video.html

Причина госпитализации неизвестна, хотя многие СМИ пишут, что это коронавирус. На видео артистка лежит в больничной палате.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Халима Ибрагимова госпитализирована. Об этом узбекская актриса сама сообщила на своей страничке в Instagram.

Причина госпитализации неизвестна, хотя многие СМИ пишут, что это коронавирус.

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Публикация от Хаммага ёқишим шартмас! (@xalimaxonim)

На видео в соцсети Халима лежит в больничной палате.

Юлдуз Усманова и ее дочь уже пожелали скорейшего выздоровления Ибрагимовой.

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Публикация от Хаммага ёқишим шартмас! (@xalimaxonim)

Напомним, в прошлом году Халиме Ибрагимовой вернули лицензию на выступления в Узбекистане.

Теги:
актриса, шоу-бизнес, лечение, Узбекистан, Узбекистан



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