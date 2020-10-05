Узбекская актриса Халима Ибрагимова госпитализирована - видео

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Халима Ибрагимова госпитализирована. Об этом узбекская актриса сама сообщила на своей страничке в Instagram.
Причина госпитализации неизвестна, хотя многие СМИ пишут, что это коронавирус.
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На видео в соцсети Халима лежит в больничной палате.
Юлдуз Усманова и ее дочь уже пожелали скорейшего выздоровления Ибрагимовой.
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Напомним, в прошлом году Халиме Ибрагимовой вернули лицензию на выступления в Узбекистане.