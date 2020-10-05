Узбекская актриса Халима Ибрагимова госпитализирована - видео

Причина госпитализации неизвестна, хотя многие СМИ пишут, что это коронавирус. На видео артистка лежит в больничной палате.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Халима Ибрагимова госпитализирована. Об этом узбекская актриса сама сообщила на своей страничке в Instagram.

Причина госпитализации неизвестна, хотя многие СМИ пишут, что это коронавирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хаммага ёқишим шартмас! (@xalimaxonim) 4 Окт 2020 в 7:55 PDT

На видео в соцсети Халима лежит в больничной палате.

Юлдуз Усманова и ее дочь уже пожелали скорейшего выздоровления Ибрагимовой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хаммага ёқишим шартмас! (@xalimaxonim) 2 Окт 2020 в 1:08 PDT

Напомним, в прошлом году Халиме Ибрагимовой вернули лицензию на выступления в Узбекистане.