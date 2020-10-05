До конца года в Узбекистане установят свыше 3 млн электросчетчиков

Также до конца декабря по всей стране планируется поставить около 57 тысяч сетевых концентраторов.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло постановление "О мерах по ускорению внедрения автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии".

Документом установлено, что:

АСКУЭ внедряется по принципу "производство – подстанция – пункт распределения – трансформаторная подстанция – потребитель";

счетчики устанавливаются в первую очередь крупным потребителям и субъектам предпринимательства;

всем потребителям, пунктам распределения и трансформаторам населенных пунктов устанавливаются одновременно счетчики и концентраторы;

для повышения эффективности внедрения и использования автоматизированной системы сотрудники на местах пройдут обучение.

Также утверждается график производства и доставки приборов учета электроэнергии, концентраторов и запасных частей, а также внедрения АСКУЭ в разрезе областей, городов и районов страны.

В каждом районе и городе будут созданы рабочие группы по организации АСКУЭ, а на уровне страны — специальная комиссия по контролю эффективности внедрения системы.

Эти структуры будут регулярно отчитываться о своей работе на заседаниях районных и областных Кенгашей народных депутатов.

До конца года по всей стране планируется поставить 3 193 000 однофазных электросчетчиков и около 57 тысяч концентраторов.

Министерству энергетики вместе с АО "Региональные электросети" поручено завершить ТЭО проекта к 1 ноября 2020 года, а с 1 января 2021-го обеспечить бесперебойную работу системы учета, своевременность и полноту уплаты платежей за электроэнергию.

Подстанции, пункты распределения и трансформаторные подстанции должны установить счетчики за свой свет.

Напомним, что глава государства на видеоселекторном совещании 14 сентября поручил установить до конца года 3,5 миллиона счетчиков электроэнергии и запустить автоматизированную систему контроля и учета до 1 марта 2021-го.

В семи районах и городах республики, где был внедрен данный механизм, сбор платежей увеличился на 40%, а дебиторская задолженность снизилась на 20%.