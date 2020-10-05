Узбекистан вывезет из Казани автобусами еще около 700 соотечественников

Граждане республики прибудут домой уже завтра. Также организован дополнительный авиачартер из столицы Татарстана.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают возвращать из-за рубежа граждан, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ.

Так, были организованы специальные автобусы для вывоза около 700 соотечественников, застрявших в Казани. Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.

По данным ведомства, первая колонна автобусов с гражданами вернется в Ташкент уже завтра.

Кроме того, 9 октября будет организован дополнительный авиачартер между столицами двух республик.

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, у которых нет возможности выехать из России домой из-за закрытия сообщения.