19:17 05 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
В Самару направили ещё 15 автобусов для вывоза граждан

Узбекистан вывезет из Казани автобусами еще около 700 соотечественников

Министерство транспорта Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
90 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1b/15062491.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201005/15119308/Uzbekistan-vyvezet-iz-Kazani-avtobusami-esche-okolo-700-sootechestvennikov.html

Граждане республики прибудут домой уже завтра. Также организован дополнительный авиачартер из столицы Татарстана.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Власти Узбекистана продолжают возвращать из-за рубежа граждан, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ.

Граждане Узбекистана во время посадки на вывозной поезд
© Sputnik / Сергей Пивоваров
В МИД подтвердили отсутствие скопления узбекистанцев в Ростовской области

Так, были организованы специальные автобусы для вывоза около 700 соотечественников, застрявших в Казани. Об этом сообщили в Министерстве транспорта республики.

По данным ведомства, первая колонна автобусов с гражданами вернется в Ташкент уже завтра.

Кроме того, 9 октября будет организован дополнительный авиачартер между столицами двух республик.

Ранее МИД Узбекистана заявлял о намерениях властей страны еженедельно вывозить из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары своих граждан, у которых нет возможности выехать из России домой из-за закрытия сообщения.

Теги:
автобусы, Узбекистан, Россия, Казань



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
Российский ракетоносец совершил ночную дозаправку в воздухе — эффектные кадры
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться