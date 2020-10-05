Власти Узбекистана намерены реанимировать национальную почтовую систему

Президент поручил запустить национальную торговую онлайн-платформу, а также запустить информационную систему, позволяющую автоматизировать прием, сортировку отправлений и следить за ними в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам реформирования почтовой отрасли Узбекистана.

Сегодня в системе АО "Узбекистон почтаси" действуют более 2 тысяч отделений, расположенных по всей стране, трудятся 7 тысяч работников.

Однако из-за отсутствия должного внимания развитию сферы популярность услуг почты снизилась. Об этом говорят цифры: за последние 5 лет закрылись 1,3 почтовых отделений. Также в 2019 году на долю национальной системы пришлось лишь 10% от 6 тысяч тонн посылок, отправленных из-за рубежа, и 30% курьерских услуг.

В связи с этим возникла необходимость проведения реформ в почтовой отрасли. По словам главы государства, необходимо ее превратить в сферу, приносящей доход.

Для этого нужно увеличить доходы почтовых отделений за счет налаживания партнерства с частными операторами, внедрения дополнительных услуг.

К примеру, активно подстраиваться под интернет-торговлю, которая сегодня активно развивается. Кроме того, международные компании-перевозчики, действующие в Узбекистане, не имеют филиалов в регионах. Их можно было бы открыть и наладить доставку почтовых отправлений и продукции до конечного получателя.

"Главнейшая задача почтовой сферы — сделать так, чтобы далекое стало близким, трудное — легким", — сказал Мирзиёев.

Президент поставил задачу апробировать эту систему в районах и начать ее внедрение с 1 марта 2021 года в областных центрах, а с 1 июля — по всей стране.

Также глава государства указал на необходимость запуска информационной системы, которая позволит автоматизировать прием, сортировку отправлений и следить за ними в режиме онлайн.

Власти планируют запустить национальную торговую онлайн-платформу

Ее поручено запустить до конца этого года. В чем состоит идея: через эту систему предприниматели будут размещать свою продукцию, национальный оператор будет заниматься их доставкой до адресата.

При этом "Узбекистон почтаси" выступит гарантом в сделке между покупателем и продавцом. Для этого в 2021 году в столице создадут логистический центр.

В почтовых отделениях будут оказывать госуслуги

Президент поставил задачу ​организовать оказание 13 видов госуслуг в 300 отделениях "Узбекистон почтаси" в отдаленных районах.

В почтовых отделениях Сергелийского, Янгикурганского и Ташкентского районов также будут доступны некоторые банковские услуги (инкассация наличных средств, операции с пластиковыми картами).

Граждане стали меньше выписывать газет и журналов

За последние четыре года объем распространения прессы в системе "Узбекистон почтаси" сократился в три раза, ее доля в общем объеме доставки прессы составляет 13%.

Ответственным лицам Мирзиёев указал на важность развития системы распространения печати, налаживания онлайн-подписки для развития периодических изданий.