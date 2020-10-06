В Джизаке юный лихач захотел похвастаться перед одноклассницами и попал в ДТП

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. По некоторым данным, в машине на руках у девушек также был ребенок.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. В Пахтакорском районе Джизакской области ученик 9-го класса устроил ДТП, сообщили в ГУБДД МВД.

Отмечается, что ключи от машины школьнику доверила его мать. Однако вместо того чтобы отнестись к этому ответственно, подросток решил прокатить на авто двух своих одноклассниц.

Свидетели происшествия утверждают, что юноша совершал на дороге опасные маневры: машину заносило в разные стороны, что мешало дорожному движению.

В какой-то момент один из водителей, следовавший позади, подал школьнику знак остановиться, однако тот не справился с управлением и въехал в придорожное ограждение.

Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал.

На место происшествия прибыл отец подростка, который устроил публичную порку.