Какая семья в Узбекистане считается многодетной — ответ Минюста

Также в ведомстве пояснили некоторые дополнения в Кодекс об административной ответственности и закон "О государственной пошлине".

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Глава республики подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Документ внес изменения и дополнения в 8 кодексов и 10 законов.

Согласно внесенному дополнению в Семейный кодекс, семья, имеющая четыре и более детей, не достигших 18 лет, считается многодетной.

"При этом если из четырех и более детей 1 или более обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (среднего специального и профессионального, высшего образования) и не достигли возраста 22 лет, эта семья также считается многодетной", — отметили в Минюсте.

Также установлена административная ответственность в случае, если гражданин, притеснявший или совершивший насилие (или склонный к этому), не выполнил требования охранного ордера.

В этом случаю правонарушитель должен будет заплатить штраф в размере 223 000-669 000 сумов. Альтернатива — арест до 15 суток.

Кроме того, появилось дополнение в закон "О государственной пошлине". Теперь истцы по искам о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, освобождаются от уплаты госпошлины.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.