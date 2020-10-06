17:02 06 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск

Какая семья в Узбекистане считается многодетной — ответ Минюста

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
183 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/06/15124326.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201006/15125459/Kakaya-semya-v-Uzbekistane-schitaetsya-mnogodetnoy--otvet-Minyusta.html

Также в ведомстве пояснили некоторые дополнения в Кодекс об административной ответственности и закон "О государственной пошлине".

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Глава республики подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Документ внес изменения и дополнения в 8 кодексов и 10 законов.

Согласно внесенному дополнению в Семейный кодекс, семья, имеющая четыре и более детей, не достигших 18 лет, считается многодетной.

"При этом если из четырех и более детей 1 или более обучаются по очной форме обучения в образовательных организациях (среднего специального и профессионального, высшего образования) и не достигли возраста 22 лет, эта семья также считается многодетной", — отметили в Минюсте.

Также установлена административная ответственность в случае, если гражданин, притеснявший или совершивший насилие (или склонный к этому), не выполнил требования охранного ордера.

Ребенок в роддоме
© Sputnik / Павел Лисицын
Шавкат Мирзиёев еще одной многодетной семье преподнес шикарный подарок

В этом случаю правонарушитель должен будет заплатить штраф в размере 223 000-669 000 сумов. Альтернатива — арест до 15 суток.

Кроме того, появилось дополнение в закон "О государственной пошлине". Теперь истцы по искам о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, освобождаются от уплаты госпошлины.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, семья, родители, дети



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жена на шее: самое веселое соревнование в Венгрии - фотолента
В Кыргызстане демонстранты захватили здания парламента и мэрии Бишкека — видео
Работа в период пандемии - как Узбекистан трудоустраивает граждан
Сколько узбекистанцев трудоустроено во время пандемии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться