В Узбекистане обсуждают новую редакцию Жилищного кодекса — что нового предлагается

В новом законопроекте унифицирован ряд нормативных документов, исключены повторяющиеся статьи с Гражданским кодексом, расширены права и обязанности владельцев и регулирующих органов, а также введен раздел по социальному жилью.

ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Власти республики разместили на портале СОВАЗ проект Жилищного кодекса в новой редакции.

Документ доступен для обсуждения до 21 октября.

В первую очередь, в нем предлагается унифицировать ряд нормативных документов, исключить повторяющиеся статьи с Гражданским кодексом.

Отсутствие единой системы урегулирования отношений в сфере жилища усложняет проведение государственной политики реформирования данного сектора.

В новой редакции Жилищного кодекса:

Для устранения противоречий между нормами Гражданского и Жилищного кодексов, выведены вопросы, относящиеся к гражданскому законодательству – право на жилище, его возникновение, аренда жилья, изменение места жительства и обмен жилья;

Введены основные правила реконструкции (строительства заново и перепланировки) жилья;

Разработан порядок перевода жилья в категорию нежилого или наоборот, признания жилыми помещений, находящихся на территории садов и других земельных участков;

Определены перечни видов деятельности, запрещенных в местах, не предназначенных для проживания в многоквартирных и частных домах;

Урегулированы права и обязанности членов семьи на владение, а также постоянно проживающих граждан, отношения владельца жилья с членами его бывшей семьи, разработаны основы предоставления и использования жилища в общежитиях и в фонде временного жилья.

Также в законопроекте предлагается расширить права и обязанности владельцев и регулирующих органов. Так, в документе прописан порядок строительства жилья на участках, которые предоставлены в наследство с правом пожизненного владения, а также на земельных участках юридических лиц с правом пользования.

Кроме того, в новой редакции строительство жилья будет основано на реновации, а также на составлении договора с владельцами жилья при сносе. Помимо этого, будет разработан механизм привлечения субъектов предпринимательства для строительства.

Еще один важный момент: в законопроекте установлены гарантии государства для защиты прав владельцев, а также граждан, не имеющих имущественных прав на земельные участки в случаях их изъятия для государственных и общественных нужд.

В сфере эксплуатации жилья расширены права и ответственность граждан и регулирующих органов в использовании жилья, уточнены ограничения в пользовании и сохранении жильцов многоквартирных домов.

В частности, уточнено возникновение имущественных прав в многоквартирных домах, индивидуальные и общие права на жилье и нежилые помещения, правила проведения ремонта.

Также усовершенствованы правила оплаты за содержание жилых домов, коммунальные услуги и управления жилищным фондом.

Еще одно важное нововведение касается социального жилья:

Правила предоставления жилья дополнены механизмом учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, основания для постановки на учет и для отказа, порядок работы комиссий по жилищным вопросам районных (городских) хокимиятов;

Введены отдельные главы, посвященные формам господдержки граждан для приобретения жилья: это выделение субсидий из госбюджета при получении ипотечных кредитов, строительство дешевого жилья по типовым проектам и его продажа, строительство жилья для отдельных категорий населения и его продажа, обеспечение специальным жильем военнослужащих, работников ОВД и других госведомства, инвалидов, пожилых людей и детей-сирот детских домов и домов-интернатов "Мурувват" ва "Саховат";

Уточнены категории граждан, имеющих право на получение жилья из Госфонда;

Выселение граждан отныне возможно только по решению суда;

Вводится запрет на сдачу в аренду такого жилья.

Действующий Жилищный кодекс 1998 года основан на нормах законодательства СССР и не учитывает серьезные изменения в жилищной политике.

В частности, проведена приватизация основной части жилищного фонда, сузилась сфера применения социальной аренды, введен ряд изменений в порядок предоставления жилья социально-уязвимым и малообеспеченным слоям населения.