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МИД Узбекистана выразил обеспокоенность событиями в Кыргызстане

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (9)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15129345/MID-Uzbekistana-vyrazil-obespokoennost-sobytiyami-v-Kyrgyzstane-.html

Как ближайший сосед и стратегический партнер, Узбекистан надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в братской республике.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. МИД Узбекистана выразил обеспокоенность по поводу последних событий и напряженной обстановкой в соседней республике.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Дипломаты отметили, что надеются на "скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны".

"Вновь подтверждаем нашу решительную приверженность дальнейшему развитию и укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули: стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии.

В МИД Узбекистана отметили, что в это непростое время готовы всячески поддержать братский народ Кыргызстана, с которым республику связывают многовековые исторические и родственные узы, общие культурные и духовные ценности.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане после парламентских выборов (9)
Теги:
МИД Узбекистана, Узбекистан, Кыргызстан



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