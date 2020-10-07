МИД Узбекистана выразил обеспокоенность событиями в Кыргызстане

Как ближайший сосед и стратегический партнер, Узбекистан надеется на скорейшую стабилизацию ситуации в братской республике.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. МИД Узбекистана выразил обеспокоенность по поводу последних событий и напряженной обстановкой в соседней республике.

Дипломаты отметили, что надеются на "скорейшую стабилизацию ситуации в братском Кыргызстане в соответствии с нормами Конституции и национального законодательства страны".

"Вновь подтверждаем нашу решительную приверженность дальнейшему развитию и укреплению узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве подчеркнули: стабильность и устойчивое развитие Кыргызстана являются важным фактором безопасности и процветания всего региона Центральной Азии.

В МИД Узбекистана отметили, что в это непростое время готовы всячески поддержать братский народ Кыргызстана, с которым республику связывают многовековые исторические и родственные узы, общие культурные и духовные ценности.