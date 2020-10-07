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Испытать на себе: в Самарканде чиновников заставили ездить на автобусах

Zarnews
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15130394/Ispytat-na-sebe-v-Samarkande-chinovnikov-zastavili-ezdit-na-avtobuse.html

Данные меры вводятся с целью изучения реального положения дел в системе общественных перевозок.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В хокимияте Самаркандской области прошло внеочередное совещание, на котором были рассмотрены вопросы качества транспортного обслуживания населения, пишет ZarNews.

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Пресс-служба департамента по развитию туризма
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Отмечается, что эта тема находится в подвешенном состоянии довольно продолжительное время и никаких эффективных мер не принимается.

В связи с этим власти решили пойти другим путем: посадить чиновников Самаркандской области в общественный транспорт.

Хокиму Самарканда Б. Облокулову и его заместителю Р. Олимову, а также замхокиму области А. Шукурову, замглаве областного управления транспорта Ж. Коржовову и начальнику областного управления безопасности дорожного движения Ф. Шайзокову поручено в течение недели ездить на автобусах и такси.

Таким образом чиновники узнают, какие транспортные услуги предоставляются населению.

Теги:
автобус, хоким, Самарканд



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