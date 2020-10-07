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Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону

Шавкат Мирзиёев поздравил Путина с днем рождения — что он пожелал

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201007/15135756/Shavkat-Mirziev-pozdravil-Putina-s-dnem-rozhdeniya--chto-on-pozhelal.html

Свои пожелания узбекский лидер выразил во время сегодняшнего телефонного разговора. Беседа, как отмечается, прошла в традиционно теплой и дружеской атмосфере.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения.

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Сегодня ему исполнилось 68 лет.

Мирзиёев пожелал своему коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а также мира и процветания дружественному российскому народу.

В ходе телефонного разговора главы государств также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений союзничества, уделив особое внимание подготовке встреч на высшем уровне.

"С удовлетворением отмечено, что, несмотря на последствия пандемии, осуществляются взаимные визиты,  растут объемы товарооборота и расширяются масштабы инвестиционного сотрудничества между ведущими компаниями и предприятиями Узбекистана и России. Продолжается реализация важных программ образовательного и культурного обмена", — сообщает пресс-служба главы республики.

Мирзиёев выразил признательность за оказанную помощь в борьбе с COVID-19. Напомним, что ранее российская сторона направила в республику большую группу ведущих врачей и специалистов.

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Не обошли стороной лидеры и предстоящее заседание межправительственной комиссии, которое запланировано на этот месяц.

Мирзиёев и Путин отметили важность ускорения подготовки приоритетных программ и проектов многопланового сотрудничества, включая долгосрочную дорожную карту по усилению кооперации бизнеса и регионов.

В конце главы государств обменялись мнениями по международной и региональной повестке.

Теги:
день рождения, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев



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