Росавиация разрешила "Победе" летать в Узбекистан

Российская авиакомпания подала заявления и получила допуск на целый ряд рейсов, в том числе в Самарканд, Бухару и Фергану.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Победа" допуск на полеты в Узбекистан. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, — подчеркивается в сообщении на сайте Росавиации. — Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов".

В соответствии с приказом, "Победа" получила допуск на выполнение регулярных полетов по следующим маршрутам:

Новосибирск — Самарканд;

Екатеринбург — Самарканд;

Санкт-Петербург — Бухара;

Москва — Нукус;

Москва — Бухара;

Казань — Наманган — Казань;

Екатеринбург — Наманган — Екатеринбург;

Новосибирск — Фергана;

Екатеринбург — Фергана;

Москва — Карши;

Москва — Навои;

Москва — Ургенч.

Теперь "Победе" нужно получить разрешение "Узавиации".

В настоящее время частично возобновлены полеты из России в Беларусь, Великобританию, Египет, Казахстан, Кыргызстан, на Мальдивы, в ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швецию и Южную Корею.

Uzbekistan Airways в течение сентября возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и ОАЭ. Пассажиры, прилетающие в РУз из этих стран, должны предоставить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус, сделанный только методом ПЦР не позднее, чем за 72 часа до полета. Сертификат должен быть на английском или русском языке. Пассажиры также должны заполнить анкету с обязательством пройти 14-дневную самоизоляцию.

Ранее представитель Министерства транспорта Узбекистана сообщал, что ведомство продолжает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией, решение вопроса зависит от российской стороны. Полеты в РФ пока продолжаются продолжены в режиме вывозных спецрейсов. В сентябре Минтранс организовал 35 вывозных чартеров из РФ. Позднее UzAirways сообщила, что 5-10 октября осуществит 11 спецрейсов из Москвы в областные центры Узбекистана.