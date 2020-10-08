Росавиация разрешила "Победе" летать в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдала авиакомпании "Победа" допуск на полеты в Узбекистан. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
"Решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, — подчеркивается в сообщении на сайте Росавиации. — Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов".
В соответствии с приказом, "Победа" получила допуск на выполнение регулярных полетов по следующим маршрутам:
- Новосибирск — Самарканд;
- Екатеринбург — Самарканд;
- Санкт-Петербург — Бухара;
- Москва — Нукус;
- Москва — Бухара;
- Казань — Наманган — Казань;
- Екатеринбург — Наманган — Екатеринбург;
- Новосибирск — Фергана;
- Екатеринбург — Фергана;
- Москва — Карши;
- Москва — Навои;
- Москва — Ургенч.
Теперь "Победе" нужно получить разрешение "Узавиации".
В настоящее время частично возобновлены полеты из России в Беларусь, Великобританию, Египет, Казахстан, Кыргызстан, на Мальдивы, в ОАЭ, Танзанию, Турцию, Швецию и Южную Корею.
Ранее представитель Министерства транспорта Узбекистана сообщал, что ведомство продолжает переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения с Россией, решение вопроса зависит от российской стороны. Полеты в РФ пока продолжаются продолжены в режиме вывозных спецрейсов. В сентябре Минтранс организовал 35 вывозных чартеров из РФ. Позднее UzAirways сообщила, что 5-10 октября осуществит 11 спецрейсов из Москвы в областные центры Узбекистана.