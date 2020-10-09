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Автомобиль скорой медицинской помощи

В Сырдарьинской области мужчина умер от инфаркта после измены жене

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201009/15147400/V-Syrdarinskoy-oblasti-muzhchina-umer-ot-infarkta-posle-izmeny-zhene.html

Любовница не стала вызывать скорую помощь, боясь публичного осуждения. В отношении неё возбудили уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Сырдарьинской области местный житель скончался от сердечного приступа после того, как изменил своей супруге.

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Как сообщили в суде Хавасского района, во время интимной близости со своей любовницей у неё дома мужчина потерял сознание и больше не пришёл в себя.

Женщина испугалась публичного позора и не стала вызывать скорую помощь. Вместо этого она 6 часов держала тело умершего у себя дома, дождавшись ночи.

Затем злоумышленница погрузила тело в тележку и бросила его у дороги.

Суд признал женщину виновной по статье "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии" УК РУз и применил соответсвующее наказание.

Теги:
Сырдарьинская область, любовница, муж, жена, семья, измена



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