В Сырдарьинской области мужчина умер от инфаркта после измены жене

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Сырдарьинской области местный житель скончался от сердечного приступа после того, как изменил своей супруге.
Как сообщили в суде Хавасского района, во время интимной близости со своей любовницей у неё дома мужчина потерял сознание и больше не пришёл в себя.
Женщина испугалась публичного позора и не стала вызывать скорую помощь. Вместо этого она 6 часов держала тело умершего у себя дома, дождавшись ночи.
Затем злоумышленница погрузила тело в тележку и бросила его у дороги.
Суд признал женщину виновной по статье "Оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии" УК РУз и применил соответсвующее наказание.