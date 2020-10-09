Минздрав опроверг обвинения о занижении числа заболевших COVID-19 в Самарканде

На днях глава Антикоррупционного агентства Акмаль Бурханов обвинил ведомство в публикации ложной статистики по зараженным в Самаркандской области.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Министерстве здравоохранения республики прокомментировали заявление главы Антикоррупционного агентства о занижении статистики в Самаркандской области.

Ранее Акмаль Бурханов заявил, что реальные данные о количестве заболевших отличаются от тех, которые публикует Минздрав, в 10 раз.

В ведомстве, в свою очередь, ответили, что не заинтересованы в сокрытии данных.

"Статистика по коронавирусу ведется Министерством здравоохранения на основе рекомендаций ВОЗ и включает только пациентов, заболевание которых подтверждено специальными лабораторными (ПЦР) медицинскими обследованиями (включая результаты анализов, проведенных в негосударственных медицинских учреждениях)", — отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули: существуют пациенты с подозрением на COVID-19, с подтвержденной пневмонией или острой респираторной инфекцией, или опять же с подозрением на них, однако подобные случаи не включаются в официальную статистику.

Кроме того, осень — период всплеска различных сезонных вирусных заболеваний, что тоже увеличивает количество граждан в медицинских учреждениях.

"Такие пациенты проходят лечение в инфекционных больницах и центрах сортировки и распределения в ряде регионов страны, а также во временных больницах от COVID, в том числе в Самаркандской и Андижанской областях", — добавили в министерстве.

Сейчас в Самаркандской области функционирует 41 больница на 11 763 койко-места.

К этому также следует прибавить еще 2 950 койко-мест, которые были созданы дополнительно для изоляции больных COVID-19 и тех, у кого лишь подозрение на наличие инфекции (диагноз не подтвержден анализом методом ПЦР).

В Минздраве отметили, что статистические данные, приведенные в соцсетях с медицинской точки зрения, а также относительно количества больных COVID-19 и тех, у кого он только подозревается, указаны без проведения необходимого анализа.

В ведомстве призвали население не распространять неподтвержденную информацию и опираться только на официальные данные.

По последним данным на 10 утра по ташкентскому времени, с начала пандемии в Узбекистане зарегистрировано 60 233 случая заболевания COVID-19, 2 760 граждан сейчас находятся на лечении, 56 976 — уже вылечились.