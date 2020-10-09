В Узбекистане ужесточат правила заказа посылок из-за рубежа

Предлагается ограничить сумму беспошлинной посылки, ввозимой за один квартал, до 200 долларов. Пока предельная норма составляет 1000 долларов.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Министерство финансов намерено ужесточить правила получения физическими лицами посылок, которые доставляются из-за границы курьерскими службами.

Соответствующий документ был размещен на портале СОВАЗ.

Что предлагается: уменьшить сумму беспошлинных посылок, поступающих из-за рубежа, в пять раз. Если сейчас предельная норма составляет 1000 долларов, то с 1 января 2021 года ее рассчитывают снизить до 200 долларов за квартал.

Иными словами, если сумма заказа превысит 200 долларов, гражданам придется платить таможенный платеж за получение своего заказа.

Отдельное внимание уделяется также весу посылки: масса товара вместе с внутренней и внешней упаковкой (так называемый вес брутто) не должна превышать 10 килограммов.

Обсуждение проекта продлится до 23 октября. Между тем сейчас Государственный таможенный комитет совместно с Минфином активно разрабатывает меры по снижению ставки единого таможенного платежа, который взимается в случае превышения предельных норм ввозимых посылок.