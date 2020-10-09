В аптеках Узбекистана выявили лекарства, которые продают с наценкой 300-400%

В Агентстве по защите прав потребителей назвали предельные цены на "Ремдесивир" и "Инфлювак", по которым аптеки имеют право продавать данные препараты.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В последнее время в Узбекистане стала наблюдаться нехватка в аптеках двух препаратов — "Ремдесивира" (противовирусное) и "Инфлювака" (вакцина от гриппа).

Однако там, где данные лекарства все-такие есть, цена на них зашкаливают: за первый препарат просят 1,8 миллиона сумов, за второй — 250 тысяч сумов.

Изучение подобных случаев входит в функцию Агентства по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете.

Отмечается, что аптеки не имеют права устанавливать надбавку на лекарства свыше 20% от оптовой стоимости, по которой они их приобретают.

Оптовые компании, в свою очередь, не имеют право устанавливать надбавку более 15% от базовой цены, то есть той стоимости, по которой импортировался или производился в Узбекистане препарат.

Что показала проверка

С января по сентябрь 2020 года в Узбекистан были ввезены 56 109 упаковок "Ремдесивира" на сумму более 2 миллионов долларов. Импортировали лекарство 11 поставщиков.

"По расчетам Агентства, минимальная розничная стоимость данного препарата должна составлять 457 000 сумов, максимальная – 3 836 000 сумов. Средняя розничная стоимость – 1 066 000 сумов. Подобная разница объясняется различной задекларированной местными импортерами стоимостью, а также зависит от страны производства", — отметили в ведомстве.

Что касается препарата "Инфлювак", то за аналогичный период двумя импортерами было ввезено 155 490 упаковок на общую сумму около 800 тысяч долларов.

"Минимальная розничная стоимость данной вакцины от гриппа должна быть не более 69 000 сумов, максимальная – 102 000 сумов. Средняя розничная стоимость – 86 000 сумов. Максимальная стоимость замечена за 4-валентной вакциной от гриппа, минимальная – за 3-валентной", — подчеркнули в ведомстве.

Расследование продолжается. В Агентстве заявили, что будут и дальше продолжать бороться с искусственным завышением цен на лекарства.

Кроме того, владельцам аптек напомнили, что систематические (два и более раза в течение одного года) нарушения лицензионных требований и условий, в том числе порядка ценообразования на лекарства, являются грубыми нарушениями и могут быть основанием для прекращения действия лицензии.

Подмена, подделка или уничтожение документов, свидетельствующих о каких-либо махинациях с ценами на препараты, влекут наложение штрафа в размере 20% от суммы, сокрытой (заниженной) налоговой базы.