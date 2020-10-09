Препарат "Дексаметазон" опасен при легких и средних формах COVID-19 — штаб

Применение препарата на начальных стадиях заболевания мешает иммунитету самостоятельно преодолеть болезнь. Иногда лекарство даже усугубляет положение.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В штабе по борьбе с коронавирусом предупредили об опасности препарата "Дексаметазон" при COVID-19 легкой и средней степени тяжести.

Специалисты напомнили, что данное лекарство появилось в рекомендациях для лечения инфекции в июне британскими учеными. На сайте Оксфордского университета говорилось, что пациентам с COVID-19, находящимся в отделении интенсивной терапии, рекомендуется давать по 6 мг в день в течение 10 дней.

Однако узбекские специалисты обращают внимание граждан на то, что "Дексаметазон" рекомендован исключительно в тяжелых случаях: когда человек находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.

Мир врача Препарат "Дексаметазон"

"Дексаметазон" не является "Аспирином" или "Цитрамоном", поэтому категорически нельзя употреблять его по своему усмотрению. Это мощное противовоспалительное и иммунодепрессантное синтетическое гормональное средство. Неправильное употребление препарата ослабляет иммунную систему, приводит к развитию диабета и хронических заболеваний, повышает риск кровотечения при язвенной болезни, способствует выведению кальция из костей, уменьшает упругость кожи", — заявил член штаба Эъзозбек Ризаев.

По его словам, длительное использование этого препарата вызывает побочные эффекты, среди которых — ожирение, остеопороз, глаукома и даже различные психические заболевания.

Впрочем, подобное воздействие оказывают любые гормональные препараты, принимаемые продолжительное время.

Чрезмерное употребление "Дексаметазона" также может привести к асептическому некрозу бедренной кости, добавил Ризаев.

Применение препарата на начальных стадиях заболевания мешает иммунитету самостоятельно преодолеть болезнь. Иногда лекарство даже усугубляет положение.

"Вылечить пациента, иммунная система которого ослаблена или даже разрушена, практически невозможно", — заключил специалист.