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Как не подхватить COVID-19 в общественном транспорте — важные советы

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201009/15153029/Kak-ne-podkhvatit-COVID-19-v-obschestvennom-transporte--vazhnye-sovety.html

Эксперт назвал несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание, чтобы снизить вероятность заражения.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Чтобы не заразиться коронавирусом в общественном транспорте, следует соблюдать несколько правил, заявил академик Российской академии наук, заведующий отделом Национального исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

© AFP 2018 / JUAN BARRETO
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По его словам, главное требование — это строгое соблюдение масочного режима.

"Главное — надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок. Обязательно находиться в маске все время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки, если вы вдруг забыли их – как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела, и при первой же возможности вымыть руки", — посоветовал врач.

Покровский отметил, что еще один важный момент — хорошая циркуляция воздуха в транспорте, что помогает снизить вероятность заражения. В связи с этим рекомендуется открывать в салоне автобуса или метро окно.

"Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса. С другой стороны, можно и простудиться, все должно быть в разумных пределах", — добавил специалист в эфире радио Sputnik.

И третий важный совет — по возможности держаться на безопасном расстоянии от людей в общественном транспорте. Однако в час пик подобная рекомендация звучит смешно, поэтому все же главное — это маски.

Впрочем, отметил Покровский, если есть возможность ходить пешком, а не ездить на транспорте, то это будет лучше всего.

Теги:
здоровье, транспорт, пандемия, коронавирус



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