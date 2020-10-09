19:01 09 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск

Пушистая компания: в России пассажир РЖД выкупил купе для своих котов — фото

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
Получить короткую ссылку
38 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/09/15153157.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201009/15153203/Pushistaya-kompaniya-v-Rossii-passazhir-RZhD-vykupil-kupe-dlya-svoikh-kotov--foto.html

Пассажир поезда Москва—Анапа отправился вместе со своими питомцами в путешествие. Животные (а их как минимум три) с комфортом разлеглись на верхних полках.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Если ни у кого из друзей и близких нет возможности составить компанию в отпуске, то не беда, ведь всегда можно положиться на братьев наших меньших.

Эту забавную сцену сфотографировал один из прохожих. Пассажир поезда Москва—Анапа выкупил все места в купе для своих кошек. 

На снимке можно увидеть как минимум три кошки, которые разлеглись на верхней полке. Сам же хозяин питомцев разместился внизу.

Дело в том, что, согласно правилам РЖД, владелец крупного домашнего животного, которое не помещается в переноску, обязан выкупить все купе.

Питомцев небольшого размера можно перевозить в переноске, которая размещается на месте для ручной клади. Дополнительные места для них покупать не обязательно.

Однако мужчина решил не доставлять неудобств ни себе, ни котам, и отправился дружной компанией на отдых в своем личном купе.

Фото мгновенно разлетелось по Сети и вызвало множество шуток. В частности, пользователи вспомнили про старый кошачий мем "Наташ, вставай!"

Теги:
Путешествие, Поезд, РЖД, животные, Россия, коты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мне один "Вирус", пожалуйста: пирожное в виде коронавируса в Чехии
Почему экс-кандидата в президенты Беларуси Тихановскую ищет МВД России — видео
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться