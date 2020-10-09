Пушистая компания: в России пассажир РЖД выкупил купе для своих котов — фото

Пассажир поезда Москва—Анапа отправился вместе со своими питомцами в путешествие. Животные (а их как минимум три) с комфортом разлеглись на верхних полках.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Если ни у кого из друзей и близких нет возможности составить компанию в отпуске, то не беда, ведь всегда можно положиться на братьев наших меньших.

Эту забавную сцену сфотографировал один из прохожих. Пассажир поезда Москва—Анапа выкупил все места в купе для своих кошек.

На снимке можно увидеть как минимум три кошки, которые разлеглись на верхней полке. Сам же хозяин питомцев разместился внизу.

Дело в том, что, согласно правилам РЖД, владелец крупного домашнего животного, которое не помещается в переноску, обязан выкупить все купе.

Питомцев небольшого размера можно перевозить в переноске, которая размещается на месте для ручной клади. Дополнительные места для них покупать не обязательно.

Однако мужчина решил не доставлять неудобств ни себе, ни котам, и отправился дружной компанией на отдых в своем личном купе.

Фото мгновенно разлетелось по Сети и вызвало множество шуток. В частности, пользователи вспомнили про старый кошачий мем "Наташ, вставай!"