В Самарканде из-за танцев во время свадьбы перекрыли дорогу — видео

В отношении организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространился видеоролик, на котором очевидец зафиксировал процесс проведения свадьбы с танцами и перекрытием дорог в Самарканде. В региональном УВД прокомментировали видео.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 40-летний Д., житель фермерского хозяйства "Боги баланд" в Самарканде, устроил пышную свадьбу своей дочери, несмотря на карантинные ограничения.

Во время торжественной церемонии друзья и родственники жениха перекрыли дорогу на улице Афросиеб и устроили танцы.

По данному факту в отношении организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями".

В настоящий момент проводится расследование по выявлению всех правонарушителей и принятию соответствующих мер.

Напомним: Самаркандский городской Кенгаш народных депутатов утвердил новый порядок проведения свадеб и торжественных мероприятий. Теперь в городе проводить свадьбы можно только один день с 06.00 до 23.00. При этом пригласить на торжество разрешается максимум 30 гостей.