19:26 10 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.27
  • EUR12110.87
  • USD10339.68
Поиск
Молодожены на узбекской свадьбе принимают поздравления гостей

В Самарканде из-за танцев во время свадьбы перекрыли дорогу — видео

© Sputnik / Дмитрий Матвеев
Общество
Получить короткую ссылку
818 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201010/15156673/V-Samarkande-iz-za-tantsev-vo-vremya-svadby-perekryli-dorogu--video.html

В отношении организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями". Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Накануне в социальных сетях распространился видеоролик, на котором очевидец зафиксировал процесс проведения свадьбы с танцами и перекрытием дорог в Самарканде. В региональном УВД прокомментировали видео.

В ходе проведенного расследования выяснилось, что 40-летний Д., житель фермерского хозяйства "Боги баланд" в Самарканде, устроил пышную свадьбу своей дочери, несмотря на карантинные ограничения.

Во время торжественной церемонии друзья и родственники жениха перекрыли дорогу на улице Афросиеб и устроили танцы.

По данному факту в отношении организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями".

В настоящий момент проводится расследование по выявлению всех правонарушителей и принятию соответствующих мер.

Напомним: Самаркандский городской Кенгаш народных депутатов утвердил новый порядок проведения свадеб и торжественных мероприятий. Теперь в городе проводить свадьбы можно только один день с 06.00 до 23.00. При этом пригласить на торжество разрешается максимум 30 гостей.

Теги:
правонарушение, Карантин, свадьба, Самарканд, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лекарство для души: необычные картины египетской художницы
У США не получается создать вакцину от коронавируса – виновата Россия
Без вины виновата: США не могут создать вакцину и в этом упрекают Россию
Темные дела: за какие нарушения чаще всего наказывают по ночам
Темные дела: за какие нарушения ПДД чаще всего наказывают по ночам

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться