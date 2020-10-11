Как РФ будет поддерживать изучение русского языка в Узбекистане — меморандум

Россия расширяет гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом", направленный на повышение уровня владения РЯ за рубежом.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Министерство просвещения РФ, Министерство народного образования Узбекистана и благотворительный фонд Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" в воскресенье подписали в Ташкенте меморандум о реализации гуманитарного проекта "Класс!" и базовой программе проекта сроком до 2030 года. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Подписание меморандума

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко отметил, что это знаковое событие для обеих стран.

"Мы будем и дальше продолжать тесное взаимодействие с нашими коллегами из Узбекистана в сфере образования, делая акцент на вопросах изучения русского языка. Уверен, российские методисты покажут высокий уровень работы, результатами которой станет повышение уровня владения русским языком преподавателей и школьников в Узбекистане. Выражаем также особую благодарность Благотворительному фонду Алишера Усманова за плодотворное сотрудничество и включение в реализацию проекта "Класс!", — сказал Глушко.

Гуманитарный проект "Класс!" реализуют Министерство просвещения РФ и Министерство народного образования РУз при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт", вложившего в реализацию программы $5 млн.

На первом этапе реализации гуманитарного проекта "Класс!" 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и школьников. Российские специалисты дадут оценку качества обучения РЯ в республике, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию языка.

Первый замдиректора фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан заявила, что для фонда большая честь быть партнером такого стратегически важного проекта.

"Русский язык — это мост, объединяющий миллионы людей во многих странах мира, в том числе в Узбекистане и России. И, как считает основатель нашего фонда Алишер Усманов, это не просто поддержка образования, это поддержка наших общих традиций, наших талантов. Мы рады быть причастны к проекту, который направлен на инвестиции в человека", — сказала Мухомеджан.

Планируется, что в 2021 году в республику поедут уже 100 российских специалистов. Каждый год их количество будет увеличиваться на 100 человек. По итогам всех этапов программы ее смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей.

Проект "Класс!" — продолжение программы Минпросвещения РФ "Русский учитель за рубежом", в рамках которой российские учителя преподают русский язык и предметы на РЯ в ряде зарубежных стран, помогая развивать качество его преподавания и содействуя развитию качественного образования.

Ожидается, что реализация проекта "Класс!" будет способствовать формированию устойчивых связей между преподавателями РФ и РУз, сближению педагогических подходов и созданию условий для дальнейшего расширения российско-узбекистанского сотрудничества.