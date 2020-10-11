Выпускник каждой школы Узбекистана должен владеть двумя языками — Шерматов

Россия и Узбекистан запускают проект, направленный на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в республике.

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. В реализации проекта "Класс!" акцент будет сделан на повышение качества преподавания русского языка в узбекоязычных школах, рассказал Sputnik Узбекистан министр народного образования республики Шерзод Шерматов.

Меморандум о реализации проекта был подписал в Ташкенте 11 октября в ходе визита официальной делегации РФ в республику. Его претворяют в жизнь Минпросвещения РФ и Министерство народного образования РУз при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".

"Упор будет сделан на узбекоязычные школы. В русскоязычных образовательных учреждениях республики нет проблем с преподаванием русского языка. Наша цель — чтобы выпускник каждой школы владел как государственным, так и русским языком", — сказал Шерматов.

На первом этапе реализации гуманитарного проекта "Класс!" 32 российских методиста отправились в Узбекистан, чтобы провести мониторинг текущего уровня владения русским языком преподавателей и школьников. Российские специалисты дадут оценку качества обучения РЯ в республике, а также разработают для зарубежных коллег рекомендации по преподаванию языка.

В 2021 году в республику поедут уже 100 российских специалистов. Каждый год их количество будет увеличиваться на 100 человек. По итогам всех этапов программы ее смогут пройти около 30 тысяч узбекских учителей.